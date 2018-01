Geld für Begegnungen

Uwe Stemmler

Grünheide (us) Elisabeth Alter, Landtagsabgeordnete und Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Oder-Spree sowie des Kuratoriums der Sparkassen-Stiftung, übergab am Sonnabend in Grünheide eine Spende für das Theaterprojekt "Welt ohne Geld". Es wird vom Förderverein des Docemus-Gymnasiums und der -Oberschule und dem ÖkoLeA-Verein für Bildung und Kultur, Ökologie und Gesundheit durchgeführt. Die Stiftung der Sparkasse unterstützt es mit 1200 Euro. Die Sparkasse hat den Spendenbetrag auf insgesamt 2000 Euro aufgestockt.

Das Projekt läuft noch bis Juli. Es soll einen Rahmen für die Begegnung einheimischer mit zugewanderten jungen Menschen jenseits von Barrieren schaffen und den Austausch von Ideen und Meinungen stattfinden lassen, wofür Bereiche wie Theater, Tanz und Musik die Grundlage bieten, erklärte der Vorsitzende des Fördervereins, Peter Wirbeleit.