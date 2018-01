Mit Drogen und ohne Fahrerlaubnis

MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Beamte wollten am Freitagabend, gegen 20.45 Uhr, einen Pkw VW in der Eisenbahnstraße kontrollieren, doch der Fahrer erhöhte unvermittelt die Geschwindigkeit und raste davon, berichtet die Polizei. Als er verfolgt wurde, missachtete er mehrere rote Ampeln und fuhr mit teilweise über 100 km/h durch die Stadt. In der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße konnte der Pkw, der mit drei Personen besetzt war, gestellt werden. Der Fahrer, ein 29-jähriger Mann aus Heinersdorf, gab gegenüber den Beamten zu, Drogen konsumiert zu haben und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Er musste eine Blutprobe abgeben. Aufgrund der rücksichtslosen Fahrweise, des Drogenkonsums und der fehlenden Fahrerlaubnis wird gegen ihn ermittelt. Da die Beifahrerin Halterin des Pkw ist, erhielt auch sie eine Anzeige.