Beschäftigte von Bombardier und Otis legen Arbeit nieder

Hennigsdorf (dpa) Die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie gehen in die nächste Runde - heute im Berliner Norden und in Hennigsdorf. Die Arbeitgeber halten den Warnstreik für illegal.

Beim Zugproduzenten Bombardier in Hennigsdorf und dem Berliner Aufzugbauer Otis in Tegel sind am heutigen Montag die Beschäftigten der Frühschicht zum Warnstreik aufgerufen. Hintergrund ist die laufende Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie. Bei Kundgebungen in Hennigsdorf und Tegel will die IG Metall am Montag ihren Forderungen Gehör verschaffen: sechs Prozent mehr Geld für die Beschäftigten, Teilzeitarbeit mit Lohnausgleich sowie Verhandlungen über gleiche Löhne in Ost und West.

Zum Warnstreik aufgerufen hat die Gewerkschaft im Berliner Norden auch bei MAN Diesel & Turbo, Borsig, KB Powertech und Robert Bosch Steering. Zur Kundgebung in Alt-Tegel werden etwa 700 Beschäftigte erwartet. In Hennigsdorf wollen sich rund 300 Mitarbeiter der Bombardier-Frühschicht vor dem Werkstor versammeln. Die Arbeitgeber hatten die Warnstreiks als rechtswidrig kritisiert, rechtliche Schritte jedoch zunächst ausgeschlossen.