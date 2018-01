Von der Elchtheke und einem Traktor-Taxi

Jörg Hanisch

Ziltendorf/Lawitz (MOZ) Geschichte und Geschichten gab es am Sonnabend an der Elchtheke und am Baumfeuer in Ziltendorf zu erleben. Dort und in anderen Orten der Region wurde beim Weihnachtsbaumverbrennen das neue Jahr auf ganz eigene Art und Weise bis in die späten Abendstunden hinein noch einmal begrüßt.

Zahlreiche Einwohner strebten am Heiligen-Drei-Königs-Tag zum ehemaligen Gelände von Fischer Hoppke, dem Altbesitzer des kleinen Parks am Feuerwehrgerätehaus. "Das hat nun schon viele Jahre Tradition, neu jedoch ist unsere Elchtheke", meinte der örtliche Feuerwehrchef Rico Schneider, der mit dem Feuerwehr- und Freizeitverein verantwortlich für Organisation, Sicherheit und Verköstigung war. So engagierten sich beim Weihnachtsbaumverbrennen erstmals auch die "Sport-Elche", der Volleyballverein im Ort und auch der "Handtaschenclub" war wieder dabei.

"Wie es zu dem ,Handtaschenclub' kam, wissen wir gar nicht so recht", erzählte Ursula Butt. Für Nico Schneider dagegen war die Sache klar: "Die älteren Damen trafen und treffen sich regelmäßig und engagieren sich. Wir wollten nicht ,ältere Frauen' oder so etwas sagen. Und so kam es zu dem Namen, da viele ja mit Handtaschen unterwegs sind." Und tatsächlich ist die Liste der Aktivitäten der rüstigen und reiselustigen Seniorinnen lang. Diese reicht vom Reinigen, Pflegen und Bepflanzen des Areals rund ums Feuerwehrhaus über gemütliche Kaffeerunden hin bis zu jährlichen Reisen zu attraktiven Weihnachtsmärkten in ganz Deutschland, wie zum Beispiel nach Hamburg, Goslar, Hannover, Rostock und Schwerin.

Auch in Mixdorf und Lawitz loderten am Wochenende die Bäume. In Lawitz holte die Feuerwehr die alten Weihnachtsbäume sogar mit dem Traktor vor der Haustür ab und brachte sie zum Feuerwehrgerätehaus.