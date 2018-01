Die 45. Saison des Golzower Karnevals-Klubs

Thomas Baake

Golzow (BRAWO) (tba) Das Gasthaus zur Erholung wird in den kommenden Wochen vom Golzower Karnevals-Klub in Beschlag genommen. Die 45. Saison des Vereins wird in diesem Jahr gefeiert.

Aus einer Laune heraus gründeten Hans Joachim Dichte und Wolfgang Göricke den GKK im Jahre 1973. Seitdem fanden einige Veranstaltungen statt, ob "auswärts" in Krahne, Reckahn oder Ragösen oder in heimischen Gefilden. Seit 20 Jahren ist das Gasthaus der Erholung die Heimspielstätte des GKK. Einige Veranstaltungen sind bereits in dieser Saison ins Land gezogen.

Zur 2. Prunksitzung sind alle Interessierten am Samstag. 13. Januar ab 19.30 Uhr willkommen. Am Sonntag, 14. Januar, haben die Senioren die Chance auf Karneval inUm 14 Uhr steigt der Rentnerkarneval. Tickets können hierfür über die Volkssolidarität erworben werden. Die 3. Prunksitzung steigt dann am Samstag, 20. Januar um 19.30 Uhr. Die Veranstaltung zum Kinderfasching des Vereins findet am Sonntag, 28. Januar um 14 Uhr statt. Das Besondere hierbei ist, dass der Eintritt frei ist. Die Erwachsenen dürfen sich am Samstag, 10. Februar, auf die nächste Prunksitzung freuen. Es ist die fünfte und sie beginnt um 19.30 Uhr. Wer es bis dahin nicht geschafft hat, sich eine Prunksitzung in der laufenden Saison anzusehen, bekommt noch eine Chance. Die 6. Prunksitzung steigt am Samstag, 17. Februar, um 19.30 Uhr. Tanzgruppe, Elferrat, Redner, Männerballett und einiges mehr gehören zum festen Programm für die Besucher aus nah und fern beim Golzower Karneval. Tickets sind im freien Kartenverkauf erhältlich.