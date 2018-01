Auf dem Lande schwierig

Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Kein eigenes Auto zu besitzen, aber trotzdem immer eines parat zu haben, wenn man es gerade braucht. Das ist das Prinzip des "Carsharing", das einst in den USA als Geschäftsmodell erfunden wurde und übersetzt nichts anderes bedeutet, als sich den mobilen Untersatz mit anderen zu teilen.

Ein großes Problem der Autos besteht ja gerade darin, dass sie die meiste Zeit ungenutzt auf einem (immer schwerer zu findenden) Parkplatz oder auf dem Grundstück stehen und altern. Das Teilen ist deshalb insbesondere in Großstädten, wo man auch andere Verkehrsmittel nutzen kann, eine echte Alternative. Auf dem flachen Lande sieht es dagegen schon schwieriger aus. Zumindest für kommerzielle Anbieter.

Wenn überhaupt, dann bietet sich hier das private Carsharing an, also dass man ein Mobil mit Nachbarn oder guten Bekannten nutzt. Oder man tut etwas, was nicht in den USA, sondern in der DDR erfunden wurde, und bildet eine Fahrgemeinschaft. Zum Beispiel für die tägliche Tour zur Arbeit.