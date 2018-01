Planen an 21 Lkw aufgeschlitzt

Mandy Oys

Vehlefanz (mo) Die Fahrer von 21 Lastwagen trauten ihren Augen nicht. Sie hatten ihre Fahrzeuge auf dem Parkplatz des Rasthofes in Vehlefanz abgestellt. Am Sonntag bemerkten sie, dass die Planen ihrer Sattelauflieger in der Nacht aufgeschlitzt wurden, berichtet Dörte Röhrs von der Polizeidirektion Nord am Montagmorgen. Gestohlen wurde von den Ladeflächen nichts, der Sachschaden ist jedoch hoch. Betroffen sind Dörte Röhrs zufolge 16 polnische Lkw, drei litauische und zwei Laster mit deutschen Kennzeichen. Hinweise auf den Verursacher gibt es bisher nicht.