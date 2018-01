Wie du mir, so ich dir

Stefan Klug

(MOZ) Ethan und Sean langweilt ihr Vorstadtleben. Und so beschließen die Teenager, etwas Pep in die Sache zu bringen. Verhelfen soll ihnen dazu der kauzige Nachbar von nebenan. Dem verkabeln sie komplett die Bude, installieren Kameras und Gadgets, mit denen sie auch Dinge manipulieren können. So wollen sie die Wahrnehmung des älteren Herren beeinflussen. Anfangs sieht es auch gut aus für das Experiment. Doch dann hält sich der Probant nicht an die Regeln, was wiederum die beiden Freunde aus der Reserve lockt. Am Ende steht etwas, was zu einem Gerichtsverfahren führt.

Leider wird uns dieser Umstand schon gleich zu Beginn per Zeitsprung mitgeteilt, was ohne Frage zu Lasten der Spannung geht. Gleichwohl das genaue Gegenteil beabsichtigt war: Sieh Zuschauer, es wird etwas schreckliches passieren... Darüber hinaus versucht Kasra Farahani, dem Found-Footage wieder neues Leben einzuhauchen. Doch nicht nur eine wacklige Handkamera soll für das Ich-bin-dabei-Gefühl sorgen. Auch die Kamera-Bilder werden in authentischer Größe mit allen Einspielungen verwendet, was dafür sorgt, dass eine gewisse Filmzeit lang nur ein Teil des Bildschirmes wirklich genutzt wird. All das kann man originell und passen finden, muss man aber nicht. So bleibt ein wenig das Gefühl, dass vor allem durch die verschiedenen Effekte eine Spannung erzeugt werden soll, die der Streifen inhaltlich nicht ganz in der Lage ist zu erzeugen. Aber all das ist Geschmackssache. Wer auf diese Art Film steht, sollte ihm in jedem Fall eine Chance geben.

Genre: Thriller; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 97 Minuten; Verleih: Koch; Regie: Kasra Farahani; Logan Miller, Keir Gilchrist, James Caan; USA 2016