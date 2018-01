Neuruppin setzt als Sportstadt ein Signal

Holger Rudolph

Neuruppin (RA) Statt der üblichen Bilanzen präsentierte sich Neuruppin beim Neujahrsempfang in der Kulturkirche am Freitagabend als Stadt des Sports und der neu erblühenden Kontakte zur tschechischen Partnerstadt Nymburk.

Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) machte sich vor rund 400 geladenen Gästen für den Sport stark: "Wie oft schon haben wir Neuruppins herausragende Rolle als Bildungs-, Wirtschafts- und Kulturstandort gewürdigt. Neuruppin als Stadt des Sports ist ebenso wichtig." Anschließend begrüßte er besonders herzlich Dr. Pavel Fojtík, Bürgermeister der mittelböhmischen Partnerstadt Nymburk. Zur 15000-Einwohner-Kommune besteht seit 1994 eine Partnerschaft. Golde lobte die Sportstadt Neuruppin mit ihren 45 Sportvereinen. Jeder sechste Fontanestädter betreibe im Verein Sport. Sport fördere lebenswichtige Tugenden wie Zusammengehörigkeit, Teamgeist, Fairness und Disziplin.

Stadtverordnetenvorsteher Gerd Klier (Linke) setzte in seiner kurzen Ansprache große Hoffnungen in die Wiederbelebung der partnerschaftlichen Beziehungen mit Nymburk. In den zurückliegenden Tagen seien erste Vereinbarungen getroffen worden, um auf den Gebieten Sport, Tourismus und Kochen zusammenzuarbeiten. Klier: "Wir erwarten unter anderem einen Koch aus der Partnerstadt, der in Neuruppin eine Böhmische Woche veranstalten wird." Auch Pavel Fojtík unterstrich die Hoffnungen in die neu erstarkende Partnerschaft.

Moderator Andreas Mann, der gewohnt humorvoll durch den Abend führte, lobte ein wenig augenzwinkernd die "sehr gesunde böhmische Küche", ehe er die Kampfsportler des SC Kempo ankündigte. Sie zeigten mit einem knapp zehnminütigen, beeindruckenden Programm, wie sich der eigene Körper bis zur Perfektion beherrschen und der Gegner fast ohne sichtbare Gewalt zu Boden bringen lässt.

Thomas Drescher, Staatssekretär im Potsdamer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, stellte fest: "Sie alle können darauf stolz sein, was für den Sport in dieser Stadt geleistet wird." Dem Landesstützpunkt Reiten mit der Rollireitschule Radensleben komme dabei ebenso eine herausragende Bedeutung zu wie dem nicht zuletzt im Fußball erfolgreichen SV Union Neuruppin. Das Land versuche, die Vereine nach Kräften zu unterstützen. So seien 2017 an den SV Union 75000 Euro für eine neue Kleinfeld-Anlage (RA berichtete) gegangen.

Der Vorstandsvorsitzende des Kreissportbundes Ostprignitz-Ruppin (KSB), Daniel Tripke, lobte Golde dafür, sich diesmal ganz auf die Sportstadt Neuruppin zu fokussieren. Tripke: "Neuruppin ist nicht nur eine Kultur-, sondern ganz klar auch eine Sportstadt." Der regionale Sport verbinde Einheimische und integriere derzeit gut 400 Migranten. Tripke brachte aber auch Kritik an. So sei es wegen fehlender Kapazitäten in Neuruppin nicht für alle Kinder möglich, im Verein schwimmen zu lernen. Zudem fehle es für verschiedene Sportarten nicht selten an nutzbaren Hallen. Tripke setzte große Hoffnungen darauf, dass sich all dies 2018 bessern werde. Der KSB werde dazu mit einer im Februar in Neuruppin stattfindenden Sportkonferenz unter Beteiligung des Ministeriums beitragen.

Mit der Ehrenmedaille der Stadt Neuruppin zeichnete Golde als Höhepunkt des Abends den Neuruppiner Ruder-Club (NRC) aus. Insbesondere mit der Benefiz-Regatta "Rudern gegen Krebs" habe der NRC Außerordentliches geleistet. Vielen Kranken habe geholfen werden können. Darüber hinaus habe sich die Regatta zu einem großen sportlichen und touristischen Event entwickelt.

Golde wünschte sich weitere Vorschläge für mit der Medaille auszuzeichnende Sportvereine. Und auch auf Tripkes Kritik reagierte der Rathauschef in aller Kürze: "Daniel, wir haben deine Botschaft mitgenommen. Lass uns etwas Zeit, auch Rom wurde nicht an einem Tag erbaut."

Die Mitglieder des ausgezeichneten NRC erhielten außerdem von der Neuruppiner Niederlassung der Firma Providing Appliance Solutions (PAS) eine Geldspende in Höhe von 3333 Euro. Dieser Betrag soll mit in die Anschaffung eines neuen Vierer-Boots fließen.

Zum Abschluss des offiziellen Teils unterhielten Dieter "Quaster" Hertrampf, einst Gitarrist und Sänger der Puhdys, und seine Freunde das Publikum ein letztes Mal an diesem Abend. Schon für "Lebenszeit", "Hiroshima" und "Erinnerung" hatten sie sehr viel Beifall erhalten. Nun kam mit "Alt wie ein Baum" ein Evergreen. Dem Motto des Abends folgend, kann das nicht enden wollende Klatschen durchaus als sportlich bezeichnet werden. Erst nach der Zugabe "Geh zu ihr" durften die Musiker den Saal verlassen.