Havel ist für die Eisbader fast zu warm

Inez Bandoly

Oranienburg (OGA) "Ich bin eine pummelige Biene", sagt Danilo Wiszowaty, Vorsitzender des Kurbrandenburgischen Marinevereins Oranienburg, macht sich im gelb-schwarz quergestreiften Shirt auf den Weg. Er gehört zu einer Gruppe von Leuten, die in Badesachen gekleidet am Uferweg mit großem Tamtam zum Hafen marschiert. Kurz darauf tauchen dort 17 Menschen ins Wasser. Das traditionelle Neujahrsschwimmen in der Havel hat begonnen.

Die Uferpromenade am Oranienburger Schloss ist gesäumt von zahlreichen Zuschauern. Fünf Grad, die Sonne scheint und sorgt für einen fast frühlingshaften Tag. Die Wassertemperatur beträgt 4,5 Grad. Für viele Menschen viel zu kalt, für die durchtrainierten Eisbader eher warm. Letztere haben eine knapp einen Kilometer lange Strecke vor sich und gehen es ruhig an. Beinahe jeder von ihnen hat irgendeinen lustigen Fummel an oder eine Perücke auf. Ob Dirk Bode als Teufel, Sven Woblewski als Superman, Matthias Kerk als Weihnachtsmann oder Kurfürst Friedrich Wilhelm, alias Axel Petersen - es ist zu spüren, dass sie ihren Spaß haben. Einige von ihnen planschen ganz gelassen, hängen an ihren Schwimmhilfen wie Ring, Plattform oder Haifisch.

"Sie schwimmen mit der Strömung", bemerkt Friedhelm Ebel vom Wassersportverein "Möwe", als er am Stadthafen das Ehepaar Germaid und Bernhard Martin sowie Angelika Lakatus mit Enkelin Anna begrüßt. Mit ihnen haben sich dort derweil zahlreiche Menschen versammelt. Keiner will sich dieses Spektakel mit den "Verrückten", die im Winter baden gehen, entgehen lassen.

Gemütlich schwimmt die Gruppe am Schloss vorbei durch die große Brücke bis zum Bollwerk und winkt den Leuten am Ufer zu. Die Strömung in diese Richtung ist stark und hilft ihnen nach knapp 30 Minuten ans Ziel. Kurz davor steigt wie in jedem Jahr Sabine Daniel ins Wasser. Die 75-Jährige genießt den Applaus der staunenden Menschen am Bollwerk. Dann aber muss es schnell gehen, denn die älteste Teilnehmerin unter den Neujahrsschwimmern kämpft wie ihre Mitstreiter kurz vor dem Ziel gegen die Strömung, die sie schwer vorwärtskommen lässt. Ein Rettungsboot ist umgehend zur Stelle und gibt der abgehärteten Seniorin mit einer Boje am Seil die nötige Sicherheit, um das Ufer zu erreichen. Am Ende kommen alle Schwimmer gut gelaunt an und werden mit Applaus empfangen.

"Jetzt gehen die Zwerge baden", so Kevin Blüthgen, Vorsitzender der Vereins "Frostis Fun Crew", der das Schwimmen organisiert. Kurz darauf marschieren Lisa und Maja (beide zwölf Jahre), Maurice (zehn Jahre), Paul (fünf Jahre) und sein Bruder Kjell (sechs Jahre) zum Ufer. Schnell legen die Kinder ihre Bademäntel ab und steigen ohne zu zögern tapfer in einen großen Pool. Die neue Generation der Eisbader ist schon längst geboren und bekommt besonders viel Applaus.