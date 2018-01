Heißer Abschied vom Weihnachtsbaum

Martin Risken

Menz (GZ) Geschultert oder mit der Schubkarren brachten viele Menzer ihren Weihnachtsbaum am Sonnabend zum Gerätehaus der Feuerwehr, wo mit Blick auf den nahen Roofensee die Mitglieder der Löschgruppe das Feuer entzündeten.

Mit Glühwein - mit oder ohne Schuss - Bratwurst vom Grill und heißer Erbsensuppe versüßte die Löschgruppe den heißen Abschied vom Weihnachtsbaum. Vor einem Jahr begründete die Feuerwehr gemeinsam mit dem Dorfverein die Tradition des Knutfestes. Mittlerweile hat es sich herumgesprochen. Nach und nach kamen immer mehr Menzer, aber auch Weihnachtsbaumliebhaber aus benachbarten Orten, um ihren Baum in die Obhut der Wehrleute zu übergeben, die für ein geordnetes Abbrennen der Tannen sorgten. Mitunter schlugen die Flammen effektvoll meterhoch in den winterlichen Abendhimmel. Beim Plausch am Feuer wurde es manch einem ganz warm ums Herz.