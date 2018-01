Stolz statt Pessimismus

Thomas Baake

Brandenburg (MOZ) Mit der Entwicklung der Arbeitslosenzahlen im Saisonverlauf des vorigen Jahres sind die Verantwortlichen zufrieden. Die Arbeitslosenzahlen im Jobcenter und der Agentur für Arbeit konnten weiter gesenkt werden. Im SGB II Bereich sind momentan 2.643 Personen ohne Job. Die Quote liegt bei 7,1 Prozent. In der Geschäftsstelle Brandenburg der Agentur sind derzeit 4.586 Bürger arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote beträgt 7,8 Prozent. Es sei eine untypische Situation für den Monat Dezember. Da es aber noch keinen wirklichen Winter gab, schlägt es sich noch nicht auf die Gewerke der Baubranche nieder.

Laut Michael Glaser, Geschäftsführer des Jobcenters, können die Quoten allerdings nicht isoliert betrachtet werden und so beträgt die Quote 9,1 Prozent. Ziel der Ämter ist es die Quote über einen separaten Aktionsplan bis zum Jahr 2020 auf unter zehn Prozent zu bekommen, was in Brandenburg bereits gelang. Glaser ist stolz und gesteht: "Ich habe das Vorhaben pessimistischer gesehen." Mehrere Faktoren sind für ihn dabei entscheidend gewesen, das Ziel zu erfüllen: die hervorragende Arbeitsmarktlage, die demographische Entwicklung und die effektive Umsetzung von Maßnahmen. Apropos Maßnahmen: bei den Langzeitarbeitslosen wurden keine Maßnahmen wie kurzfristige Gruppenarbeit bei einem namhaften Online-Marktplatz angeordnet. Das sei wenig lukrativ und es werde nicht mit einem pauschalen Gießkannenprinzip gearbeitet. Ziel ist es nach wie vor die Langzeitarbeitslosen nicht zu drangsalieren, sondern auf den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Hierzu sei aber ein langer Prozess nötig, da es immer anspruchsvoller wird die Betroffenen effektiv und schnell in Arbeit zu bringen.

Ebenfalls schwer auf den Markt zu bekommen seien laut Glaser die arbeitssuchenden Jugendlichen U 25. Als Grund nennt er hier die Eignung der Schulabgänger. Vieles hänge vom Schulabschluss und der Reife ab. Künftig soll von Amtsseiten aus auf andere Kompetenzen der Betroffenen gesetzt werden. Die Digitalisierung der Arbeitswelt steht an. Es sei eine spannende Herangehensweise für alle Beteiligten, da die Unternehmen auch die Unterrichtung der neuen Arbeitswelt 4.0 bewerkstelligen müssten.

Bei der Behörde denke man weiterhin an ältere Arbeitslose, beispielsweise mit dem Konzept 55+. Mitarbeiter des Amtes begleiten hierbei die Zielgruppe, statt ihnen "schwachsinnige Maßnahmen" aufzudrücken. Da wird die ältere Generation schon mal an das Internet heran geführt und erklärt, wie Bewerbungen geschrieben werden. Alle Projekte und Maßnahmen müssen allerdings von der Behörde finanziert werden. Finanzielle Mittel sind notwendig, auch wenn noch kein Haushalt für das neue Jahr zugeteilt ist. "Für 2018 ist uns noch nichts bekannt, es werden aber zehn Prozent weniger sein als im Vorjahr", beschreibt Glaser die Lage, "wir sind noch gut bedient." Er kenne andere Jobcenter, wo der Rückgang der finanziellen Unterstützung im Millionenbereich läge.