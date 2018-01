Optiker zurück im Training

Rene Wernitz

Rathenow (BRAWO) Trainingsstart nach dem Jahreswechsel: Der FSV Optik bereitet sich jetzt auf seinen Punktspielauftakt 2018 vor. Der erfolgt am 11. Februar, daheim im Havelland-Derby gegen Grün-Weiß Brieselang.

Los ging es beim Oberliga-Nord-Spitzenreiter mit Naturimpressionen. Wie gewohnt lässt Fußballlehrer Ingo Kahlisch seine Spieler zunächst den Rathenower Stadtforst erkunden. Zwei Runden liefen die nicht ganz komplett vertretenen Optiker am Vormittag. Schon um 13.00 Uhr gastierte der Berliner AK am Vogelgesang. Der Regionalligist, für den am 4. Februar das erste Punktspiel des Jahres ansteht, befand sich schon eine Woche länger wieder im Training. Die Berliner legten entsprechend los wie die Feuerwehr. Letztlich gewannen sie mit 3:0.

Die Testspielserie setzen die Rathenower am Dienstagabend bei Hertha BSC II fort. Am kommenden Samstag um 13.00 Uhr testet sich Optik gegen den Berlinligisten Eintracht Mahlsdorf. Dann sind es für die havelländischen Kreisstädter nur noch vier Wochen bis zum ersten Punktspiel.