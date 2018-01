Linke und SPD wollen näher zusammenrücken

Falkensee (MOZ) Zum traditionellen "Roten Neujahrsfrühstück" der Partei Die Linke in Falkensee begrüßte deren Stadtverbandsvorsitzender Harald Petzold mehr als 30 Gäste, darunter Vertreter von SPD, BUND, Behindertenverbänden, Seniorenbeirat und Arbeitslosenverband. Inhaltlich standen vier zentrale Themen im Blickpunkt.

So will sich die Linkspartei in Falkensee für die Schaffung neuer Angebote zur Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen, insbesondere für junge Heranwachsende, die zunehmend ohne eigene Räume im Stadtzentrum nomadisieren, einsetzen. Weiterhin soll der Neubau und die Modernisierung sozial bezahlbarer und barrierefreier Wohnungen gefördert werden. Die Inklusion aller Menschen, vor allem mit Behinderungen, Beeinträchtigungen, von Geflüchteten sowie Seniorinnen und Senioren soll zudem genauso konkreter gefasst werden wie die aktive Einbeziehung und Mitbestimmung der Einwohner der Stadt in allen wichtigen Belangen.

Darüber hinaus werde Die Linke für Verbesserungen bei der Verkehrsanbindung Falkensees und seines Umlands, den Radwegeausbau, den Erhalt des grünen Charakters der Stadt und das Hallenbad streiten, so Harald Petzold weiter.

"In zahlreichen Punkten haben wir dabei Zustimmung und Unterstützung vom SPD-Stadtvorsitzenden Wolfgang Jähnichen signalisiert bekommen, der sich für eine Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen beiden Parteien aussprach", so Petzold. Bisher hatten SPD und Linke vor allem bei der Gedenkkultur, im Bündnis gegen Rechts sowie in einzelnen ausgewählten Punkten der Stadtentwicklung zusammengearbeitet.

Mit ihren politischen Schwerpunkten will Die Linke eigenen Angaben zufolge Menschen mobilisieren, ermutigen und vertreten, die ihre politische Heimat im linken Spektrum suchen. Gleichzeitig will die Partei ein Angebot an jene machen, die vor allem im vergangenen Jahr den demokratischen Parteien den Rücken gekehrt haben.