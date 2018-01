Tourismusverein zeigt neue Räume

Juliane Keiner

Fläming (BRAWO) Der Tourismusverband Fläming lädt zum Tag des offenen Bahnhofs, Zum Bahnhof 9 in Beelitz ein, um die neuen Geschäftsräume zu präsentieren.

"Willkommen sind Sie bei uns natürlich immer, aber am Donnerstag, 11. Januar, möchten wir Ihnen gern unsere neuen Räumlichkeiten des Tourismusverbandes Fläming zeigen. Besuchen Sie uns sehr gern von 10.00 bis 16.00 Uhr im sanierten Bahnhofsgebäude in Beelitz", so die Vorstandsvorsitzende Kornelia Wehlan und Geschäftsführer Daniel Sebastian Menzel.

Um 10.30 Uhr wird der Tag des offenen Bahnhofes mit Grußworten der Vorstandsvorsitzenden Landrätin Kornelia Wehlan, dem Bürgermeister der Stadt Beelitz Bernhard Knuth sowie dem Geschäftsführer der Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH Dieter Hütte offiziell eröffnen und einweihen.

Eine kleine Regionalmeile mit Köstlichkeiten aus der Region belebt an diesem Tag die schönen Räume mit kulinarischen Genüssen. "Diesen Tag widmen wir auch all denen, die es mit ihrer Arbeit und Unterstützung möglich gemacht haben, dass das Bahnhofsgebäude so liebevoll saniert wurde und wieder g nutzt werden kann", so die Einladenden.