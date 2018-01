Segen für das Landratsamt

Andrea Metzler

Mittelmark (BRAWO) Über der Tür des Sitzungssaales in der Niemöllerstraße 1 in Bad Belzig ist in Kreideschrift die Segensbitte 20*C+M+B*18 zu finden. Die Zahlen 20 und 18 stehen für das aktuelle Jahr und der kleine Stern für den Stern von Betlehem. Die Buchstaben C, M und B für die lateinischen Worte "Christus mansionem benedicat" - Christus segne dieses Haus. Die drei Kreuze sind die Zeichen für die christliche Dreifaltigkeit: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Im Anschluss sangen die Kinder das Lied "Stern von Betlehem." Den katholischen Brauch der Sternensinger gibt es seit dem 16. Jahrhundert. Vom 25. Dezember bis 6. Januar jedes Jahres gehen die Sternensinger auf Spendensammlung für wohltätige Zwecke, meist für Kinderhilfsprojekte.