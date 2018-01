Dringend Rettungsschwimmer gesucht!

Juliane Keiner

Borkheide (BRAWO) Nicht nur der Wirtschaft, sondern auch Vereinen gehen die Fachkräfte aus. So dem Waldbad in Borkheide, das händeringend nach Rettungsschwimmern sucht. "Wir greifen derzeit auf einen Pool von hauptsächlich Schülern und Studenten zurück", so der Vereinsvorsitzender Torsten Rütz. "In diesem Jahr fallen einige wegen Prüfungen oder Auslandspraktika weg und ob sie ab dem nächsten Jahr wieder zur Verfügung stehen, steht in den Sternen. Wir suchen daher ganz dringend nach Rettungsschwimmern, die uns in der Saison von Mitte Mai bis Mitte September unterstützen." Interessierte können sich auf der Homepage www.waldbad-borkheide.de näher informieren.