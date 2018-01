Bundeswettbewerb vor Rathenower Publikum

Rene Wernitz

Rathenow (BRAWO) Der bedeutendste Wettbewerb für den musikalischen Nachwuchs erlebt 2018 die 55. Auflage. Unter Schirmherrschaft des Bundespräsidenten stellen sich bundesweit in 140 Regionen rund 24.000 junge Musiker im Alter von 6 bis 27 Jahren der Herausforderung und wetteifern im musikalischen Wettbewerb um die begehrten Preise der Fachjurys. Die Besten aus den Regionen werden zu den Landeswettbewerben delegiert. Von dort aus geht es dann zur höchsten Ebene, dem Bundeswettbewerb, der in diesem Jahr vom vom 17. bis 24. Mai in Lübeck stattfindet.

Der Wettbewerb in der Region Brandenburg West findet abermals, inzwischen zum elften Mal, in Rathenow statt. Die Stadt erhofft sich durch die öffentlich ausgetragenen Wertungsspiele der etwa 290 erwarteten Teilnehmerinnen und Teilnehmer (19./20. Januar) einen kulturellen Höhepunkt für ihre Einwohner. Mehr als 50 Fachjuroren bewerten die musikalischen Leistungen, sie sind Dozenten und Professoren an Hochschulen und Konservatorien in Brandenburg und anderen Bundesländern, Orchestermusiker, Musiklehrer von allgemeinbildenden Schulen sowie erfahrene Gesangs- und Instrumentalpädagogen.

Die Mitarbeiter des Regionalausschusses haben in den vergangenen Monaten für alle Beteiligten Bedingungen organisiert, die einen angenehmen und reibungslosen Ablauf des zweitägigen Wettbewerbs ermöglichen. Das erfahrungsgemäß zahlreich anreisende Fachpublikum und die Gäste aus den Landkreisen und kreisfreien Städten Westbrandenburgs sollen den Wettbewerb "Jugend musiziert" auch als werbewirksame Veranstaltung einer kultur- und gastfreundlichen havelländischen Kreisstadt wahrnehmen. Die kommen aus Potsdam und Brandenburg an der Havel sowie aus mit den Landkreisen Oberhavel, Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, Teltow-Fläming und Potsdam-Mittelmark. Natürlich spielen auch zahlreiche havelländische Musikschüler vor.

Die Wertungsspiele finden im Kulturzentrum am Märkischen Platz, in der Musik- und Kunstschule Havelland, Schwedendamm 1 und Bammer Landstraße 10, sowie im Theaterkeller des Jahngymnasiums statt. Ausgetragen werden in diesem Jahr die Kategorien Blasinstrumente, Gitarre und Musical als Solowertungen, sowie Ensemblewertungen für Streicher, Sänger und Pianisten.

Die genauen Zeitpläne und andere interessante Informationen zum Wettbewerb finden sich auf der www.jumu-brandenburg.de/regionalwettbewerbe/west.