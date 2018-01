Die Erfindung der jüdischen Moderne

Uwe Stiehler

Basel (MOZ) So müsste man küssen können: die Liebste wie ein Wölkchen umschweben und ihr dann über die Lippen Schwerelosigkeit einhauchen. So ähnlich sieht "Der Geburtstag" aus, den Marc Chagall 1915 malte. Der gratulierende Luftikus windet sich wie eine Luftschlange und dreht seinen Hals, als wenn der aus Gummi wäre. Seine Herzdame läuft direkt in den ihr entgegengestreckten Kussmund hinein und lupft einen Fuß, als wenn sie gleich abheben würde.

Chagall hat Liebende immer wieder und schon sehr früh zu Wolkengeschöpfen und Luftmenschen erhoben, das zeigt zurzeit das Kunstmuseum Basel, das sich gerade mit dem Frühwerk Chagalls auseinandersetzt - und die Ausstellung im Jahr 1923 abbrechen lässt. Das ist ziemlich mutig, denn da begann die große Zeit dieses Mannes erst, der fast 100 Jahre alt wurde und 1985 im südfranzösischen Saint-Paul-de-Vence starb.

Frankreich war seine Wahlheimat, in die er die Liebe zu seiner ersten mitnahm. Geboren wurde Chagall 1887 im damals zum Russischen Kaiserreich und heute zu Weißrussland gehörenden Witebsk - der Partnerstadt von Frankfurt (Oder). Dieses Witebsk ist der Grundton, der sich durch die Baseler Ausstellung zieht - und zwar jenes untergegangene, ärmliche jüdische Witebsk, in dem Chagall aufgewachsen war. Es ist das Witebsk der windschiefen, erbärmlichen Holzhütten, der morschen Synagogen, der im Elend hausenden jüdischen Handwerker, aber auch das Witebsk der Gebete, der frommen alten Juden und der chassidischen Mythen und Legenden. Das Schtetl von Chagalls Kindheit war Himmel und Hölle zugleich. Ohne diese frühe, nachdrückliche Sensibilisierung fürs Transzendente, die er dort erfuhr, wäre er nicht der berühmteste Kirchenfenstergestalter des 20. Jahrhunderts geworden - auch wenn Chagall selbst kein expliziert frommer Mensch und schon gar kein orthodoxer Jude war.

Aber die Auseinandersetzung mit dem jüdischen Erbe in ihm hat seine frühen Jahre künstlerisch sehr stark geprägt, wie nun in Basel zu sehen ist. Die Porträts, die er von alten, in ihre Gebetsmäntel gehüllten jüdischen Männern malte, von den vom Leben zerfurchten, zugleich harten und weichen Gesichtern von Rabbinern, die ihre Religiosität in einer Welt zur Schau stellen, in der sie wegen ihres Glaubens und ihres Andersseins verfolgt werden, sind die berührendsten dieser Ausstellung. Chagall, der sich nie zu irgendwelchen -Ismen bekennen wollte, hat mit diesen Bildern seine eigene jüdische Moderne erfunden.

Die Baseler Ausstellungsmacher haben diesen Bilder nun Fotografien gegenübergestellt, die Solomon Judowin zwischen 1912 und 1914 im Auftrag der Jüdischen Historisch-Ethnografischen Gesellschaft in Sankt Petersburg in den jüdischen Orten im Westen des russischen Reiches aufgenommen hatte. Sein Auftrag: Diese Welt dokumentieren, bevor sie untergeht. Denn es war damals schon abzusehen, dass Pogrome, Unterdrückung, die Industrialisierung und die Auswanderung jener Juden, die Armut und Entrechtung hinter sich lassen wollten, das Schtetsterben lassen würden.

Und nun kehrt diese bereits im russischen Zarenreich verfolgte und von den Deutschen grausam vernichtete Kultur des östlichen Judentums in Judowins Fotos noch einmal zurück. Wie Chagall hat der Fotograf sich gerade im Widersprüchlichen versucht. Zeigt den Stolz im Elend, zeigt einen Zwerg mit hängenden Schultern neben einem riesigen Grabstein: Es ist Steinmetz neben seinem Werk. Ein schmächtiger David, offenbar mit der Kraft eines Goliath gesegnet und ein Künstler obendrein.

Man versteht angesichts von Judowins Fotos, warum sich gerade so viele Juden der russischen Revolution angeschlossen haben. Brachte sie ihnen doch zum ersten Mal die rechtliche Gleichstellung und das Versprechen, damit auch die wirtschaftliche Niedergedrücktheit zu beenden.

Auch Chagall sah in diesem Umbruch eine Chance und ließ sich von den Bolschewiki als Kunstkommissar für die Region Witebsk gewinnen. Aber als er merkte, dass die Freiheit der Kunst, die er sich von der Revolution erhoffte, von dem wuchernden Dogmatismus erstickt wurde, ging er 1923 wieder nach Paris. Wäre er in der Sowjetunion geblieben, hätte er Stalins Großen Terror wahrscheinlich nicht überlebt.

Chagalls kurze Affäre mit der Revolution verwirrt allerdings heute noch etliche Kunsthistoriker. Wie konnte der dem Sakralen zugewandte Maler nur mit den Bolschewiki, wo er doch selbst sagte, er habe von Marx nicht mehr gewusst, als dass der ein Jude mit langem weißem Bart war? Chagall war angezogen von der Idee, dass die politische auch eine Revolution der Künste nach sich ziehen würde. Er selbst leiste bereits bei seinem ersten Frankreich-Aufenthalt, den ihm jüdische Gönner ermöglicht hatten, Vorarbeit. Das sieht man in Basel. Er verdrehte seinen Figuren die Köpfe wie in seinem wunderbaren Bild des betrunkenen Dichters. Überhaupt kehrt er wie im Stadtbild "Paris durch das Fenster" seine Motive partiell um. Und sollte später sagen, dass Lenin so wie er die Welt von den Füßen auf den Kopf gestellt habe.

Kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges verließ er Frankreich und konnte wegen des Krieges dorthin nicht zurück. Aber die künstlerische Erweckung, die er in Paris erlebte, brachte er mit nach Russland, so wie er seine inneren Bilder Russlands nach Frankreich mitgenommen und daraus rätselhafte Gemälde geschaffen hatte. So wie "Der heilige Droschkenkutscher", der nicht nur schwebt, weil ihm so leicht zu Mute wäre, sondern weil ihm der Boden unter den Füßen entzogen wurde. Oder "Der Viehhändler", dieses märchenhaft verrätselte Bild. Was es bedeutet? Das hätte man Chagall nie fragen dürfen. Er pflegte dann zu antworten, seine Bilder seien keine Literatur.

