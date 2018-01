Bei Bombardier brennt die Luft

Roland Becker

Hennigsdorf (HGA) Fast die gesamte Frühschicht der Produktion von Bombardier hat sich am Montag am zweistündigen Warnstreik beteiligt. Rund 400 Mitarbeiter kämpften für mehr Lohn, dieselbe Wochenarbeit in Ost und West sowie für flexible Zeitmodelle.

"Wir sind keine Kostenstellen auf zwei Beinen. Wir sind Menschen aus Fleisch und Blut": Anne Karl, Bombardier-Beauftragte der IG Metall, zeigte sich kämpferisch. Sie kritisierte, dass die Arbeitgeber der Metallbranche die Menschen noch immer nach Ost und West einteilen. Die unterschiedliche Regelung der Wochenarbeitszeit sorge dafür, dass im Osten pro Jahr einen Monat länger gearbeitet werden muss. "In einem Arbeitsleben sind das vier Jahre", hat Karl ausgerechnet. Statt die Wochenarbeitszeit heraufzusetzen, wie es auch bei Bombardier versucht werde, soll die 35-Stunden-Regelung auf den Osten übertragen werden. Neben sechs Prozent mehr Lohn - die Arbeitgeber haben bislang zwei Prozent angeboten - setzt sich die IG Metall für ein als revolutionär eingestuftes Modell ein: Arbeitgeber sollen in besonderen Lebenslagen - Kinder- oder Pflegebetreuung - ihre Arbeitszeit zeitlich begrenzt auf bis zu 28 Wochenstunden herunterfahren dürfen, und das bei teilweisem Lohnausgleich. "Wir kämpfen dafür, dass unsere Arbeitszeiten zu unserem Leben passen", erläuterte die Gewerkschafterin diese Forderung, die von den Arbeitgebern abgelehnt und als rechtswidrig bezeichnet wird. "Wenn die uns sagen, dass sie uns nicht für nichts bezahlen wollen, sage ich: Schaffen Sie die Dividenden ab!", konterte Karl.

Der Protest richtete sich auch gegen die schleppende Umsetzung des Transformationsprozesses bei Bombardier. Betriebsrätin Kathrin Hammerschmidt beklagte, dass die Firmenspitze noch nicht in konkrete Verhandlungen getreten sei. Stattdessen werde bereits über den Verkauf von Flächen und von Produktionsanlagen verhandelt. Für den Betriebsrat gilt es zudem, einen schweren Verlust zu verkraften: Zum 28. Februar geht Gesamtbetriebsrat Michael Wobst in den Ruhestand.