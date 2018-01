Soll angebliche Missstände an Polizeischule aufklären

dpa

Berlin (dpa) Die Berliner Polizeiakademie prägte im Vorjahr die Schlagzeilen - und zwar negativ. Inzwischen ist die Politik bei der Aufklärung der Vorwürfe weiter. Sie soll aber mit einem neuen Ansatz weitergehen.

Nach monatelangen Debatten um angeblich gravierende Missstände an der Berliner Polizeiakademie soll nun ein unabhängiger Experte die Lage dort unter die Lupe nehmen. Darauf verständigten sich die rot-rot-grünen Koalitionsfraktionen und die CDU auf Vorschlag der Union in einem übergreifenden Antrag für das Abgeordnetenhaus.

Der externe Beauftragte soll unter anderem die personelle Ausstattung untersuchen, wie der CDU-Innenexperte Burkard Dregger am Montag in einer Sitzung des Innenausschusses erläuterte. Es gehe auch um die Frage, ob den Polizeischülern ausreichende Kompetenzen etwa in der deutschen Sprache, politischer Bildung, Staats- und Verfassungsrecht vermittelt würden und ob sie hinreichend gegen Islamismus, Antisemitismus oder Rechtsextremismus sensibilisiert seien.

Im Vorjahr hatten anonyme Vorwürfe Schlagzeilen gemacht, wonach Polizeischüler mit ausländischen Wurzeln durch Hass, Lernverweigerung und Gewalt aufgefallen seien. Die Polizeiführung verneinte ein generelles Problem an der Einrichtung mit aktuell rund 1200 Schülern, räumte aber Einzelfälle ein.

Eine Anhörung von Polizeischülern und Dozenten der Schule im Dezember im Innenausschuss hatte diesen Befund unterstrichen. Auch als Konsequenz aus den Vorgängen sollen etwa Aufnahmevoraussetzungen, Aufnahmeverfahren und die Ausbildung selbst überprüft und verbessert werden.

Der externe Sachverständige soll auch diesen Prozess begleiten, wie SPD-Innenexperte Frank Zimmermann sagte. Viele Vorwürfe hätten sich nicht bestätigt, etwa der der Unterwanderung der Schule durch kriminelle arabische Clans. Aber es sei richtig, "aus den Debatten der letzten Monate die Konsequenz zu ziehen, dass wir genauer hingucken, was an der Polizeiakademie geschieht". Und: "Es geht darum festzustellen, wo Bedarf der Nachsteuerung besteht." Dies müsse so sachlich, sorgfältig und professionell wie möglich geschehen.

Auch Innensenator Andreas Geisel (SPD) verwies darauf, "dass manche Behauptungen, die Aufsehen erregt haben, so nicht zutreffend sind". Dies hätten die Untersuchungen in den vergangenen Wochen und Monaten gezeigt. "Es ist aber sehr wohl so, dass in der Polizeiakademie noch Nachsteuerungsbedarf besteht." Das sei in einer Schule, deren Schülerzahl verdreifacht worden sei, nicht ungewöhnlich.

"Dass diese Nachsteuerungsbedarfe, diese Evaluierungen extern begleitet werden, halte ich für sinnvoll", sagte Geisel weiter. Allerdings erfolgten Veränderungen laufend. "Wir können damit nicht warten, bis der noch zu berufende externe Experte seinen Bericht vorlegt." Wer berufen werden soll und wann dies geschehen soll, ist noch offen.

Wenn der Experte in dem Prozess indes "beratend" tätig werde, würde er sich freuen, so Geisel. "Mir ist wichtig, dass er zu einer geordneten und sachlichen öffentlichen Bewertung kommt. Denn so wie die Diskussion in den letzten Monaten gelaufen ist, war es nicht unbedingt ein Erfolgsmodell für die Berliner Polizei."

Die FDP fordert seit längerem einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der sich nach ihrem Willen mit allen möglichen Problemen bei der Berliner Polizei, Feuerwehr und Justiz beschäftigen sollte. Den nun eingeschlagenen Weg eines externen Beauftragten nannte der FDP-Abgeordnete Marcel Luthe "befremdlich". Die "übergroße Koalition von CDU bis Linkspartei" wolle keine Aufklärung. Die AfD enthielt sich bei der Abstimmung über den Antrag im Innenausschuss.