Neujahrsansprache mit kritischen Tönen

Stephan Achilles

Schönwalde-Glien (MOZ) Neujahrsempfänge sind Tradition, auch in den Städten und Gemeinden des Havellands. Man erinnert an das Geleistete und schaut auf die Aufgaben des neuen Jahres. Bürgermeister und Gemeinderäte berichten über Erfolge, erwähnen, was sich ändern muss und danken ihren Unterstützern. Jedoch legt jeder Veranstalter die Prämissen anders. Beim Neujahrsempfang der Gemeinde Schönwalde-Glien am vergangenen Sonnabend überwogen eindeutig die kritischen Töne.

Fast zwei Stunden dauerte die Ansprache von Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) vor etwas mehr als 200 geladenen Gästen im "Schwanenkrug", darunter mehrere Landtags- und Kreistagsabgeordnete, Vize-Landrätin Elke Nermerich (SPD), Staatssekretärin Ines Jesse (SPD) und der Spandauer Bürgermeister Helmut Kleebank (SPD). Zu Gast waren auch Vertreter der deutschen Partnergemeinden.

Auf zwei im neuen Jahr anstehende, wichtige Jahrestage verwies Oehme gleich am Anfang: Den 15. Geburtstag der Gemeinde und den Beginn der Grundwasserregulierung vor 300 Jahren durch Friedrich Wilhelm I. im Jahr 1718. Die dabei geschaffenen Grabensysteme ermöglichten die landwirtschaftliche Nutzung und Besiedlung der Region "Heute sind wir so reich, dass wir unsere Grabensysteme vernachlässigen", ärgert sich Oehme. "Bürger schütten sie mit Unrat zu, die Wehre sind kaputt und die Naturschutzbehörden sagen, es ist ein Biotop." Rund 1,4 Millionen Euro würde jährlich nur dafür aufgewendet, Müll und Unrat aus Gräben und Wäldern zu entfernen.

Heftige Kritik übte Oehme an der Verkehrs- und Infrastrukturpolitik des Landes: Unrealistische Verkehrszahlen auf den Landesstraßen L20, L16 und der Steinernen Brücke würden nicht korrigiert, obwohl sie durch eigene Zählungen bereits widerlegt seien. Das Landesamt für Statistik schätzt die Einwohnerzahl im Jahr 2020 auf 9.517. "Heute sind es schon 9.634. Ich finde, dass das nicht passt!", meint Oehme. Allein im geplanten neuen Ortsteil "Erlenbruch" soll auf 67 Hektar Wohnraum für 2.750 Einwohner entstehen. "Das wäre dann der zweitgrößte Ortsteil der Gemeinde." Vor diesem Hintergrund sei der Straßenaus- und -neubau - wie der des Havelländer Wegs von und nach Falkensee - von größter Dringlichkeit. Unzureichend sei der öffentliche Nahverkehr. Ein Bahnhof in Schönwalde - wie schon gehabt - und ein besser abgestimmter Busverkehr seien nötig. Zwar fahren die Busse der Linie 651 nun alle 20 Minuten, die Schulkinder kämen aber regelmäßig zum Anschlussbus der Linie 671 zu spät, weil letzterer halbstündlich verkehrt.

Mit steigender Einwohnerzahl wächst der Bedarf an Kita- und Schulplätzen. So soll die Kita in Paaren/Glien einen Anbau erhalten. In Perwenitz sei ein Neubau vorgesehen. Natürlich müsse es später auch eine Kita im Erlenbruch und eine Erweiterung in Schönwalde/Siedlung geben. "Eine Kita gehört einfach in jeden Ortsteil", betont der Bürgermeister. Fast 2,5 Millionen Euro sollen in den Schulen "Im Glien" und in der Verlässlichen Halbtagsgrundschule (VHG) "Menschenskinder" investiert werden. Auch der Bau der Seniorenwohnanlage mit dem Johannesstift nehme nun Konturen an. Fördermittel gäbe es, jedoch binde die Beantragung viel zu viel Verwaltungskraft und verteuere damit die Maßnahmen unnötig. Immer wieder kritisierte Oehme die Landespolitik: "Zu wenig Lehrer, kein Fach Geschichte mehr, zu wenig Polizisten, Justizbeamte und Rechtspfleger." Umso wichtiger sei das Engagement der Ehrenamtlichen, der Vereine und der Freiwilligen Feuerwehr, denen der Bürgermeister ausdrücklich für ihre Arbeit dankte. Erfolgreich waren die Fußballer. Den E-Junioren des SSV 53 gelang in der Saison 16/17 der Staffelsieg in der Kreisklasse und sie wurden Vize-Pokalsieger im Havelland. Die Cheerleader des gleichen Sportvereins konnten sich über Platz 1 bei den Crown Awards in Wittenberg freuen. Buch & Co., der Bibliotheksverein der Gemeinde, wurde vom Deutschen Bibliotheksverband in Frankfurt/Main ausgezeichnet. Eine lebendige Kunstszene bereichert das Gemeindeleben ebenso wie Siedlungsfeste, Tanz- und Reha-Sport, die Pflegearbeit und Seniorenbetreuung.

Besonderer Dank galt dem Gemischten Chor Schönwalde 1984 e.V., der den kulturellen Rahmen des Neujahrsempfanges gestaltete. Mit den Worten "Danken wir all den vielen Menschen in den Verwaltungen, in den Unternehmen, unseren Handwerkern und allen Ehrenamtlichen, die mit anpacken und unser Leben so gestalten, wie es heute ist", schloss Bodo Oehme seine Ansprache und wünschte allen Gästen ein schönes, glückliches, gesundes und erfolgreiches Jahr 2018.