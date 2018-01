Initiative gegen Räumung besetzter Hauptmann-Schule

dpa

Berlin (dpa) Mehr als fünf Jahre zogen sich die Debatten um die besetzte Gerhart-Hauptmann-Schule in Kreuzberg hin. Mehrere Millionen Euro wurden nur für Wachleute ausgegeben. Nun steht die Räumung bevor - nicht ohne Widerstand.

Gegen die Räumung der von Flüchtlingen besetzten Gerhart-Hauptmann-Schule in Berlin-Kreuzberg haben linke Gruppen und Initiativen Proteste angekündigt. Sie wollen am Donnerstagmorgen vor dem Gebäude in der Ohlauer Straße demonstrieren und anschließend durch Kreuzberg ziehen. "Solidarität mit den Bewohnern", hieß es am Montag in einer Ankündigung der Nachbarschaftsinitiative Ohlauer Straße. "Alle Menschen müssen das Recht haben, zu entscheiden, wo und wie sie leben wollen, unabhängig von Status und Herkunft."

Von geplanten Blockaden wie zuletzt im Juni 2017 bei der Räumung eines sogenannten Kiezladens in der Friedelstraße 54 in Neukölln war nicht die Rede. Damals war die Polizei mit einem Großaufgebot angerückt. Hunderte Demonstranten saßen auf der Straße vor dem Haus, viele hatten sich im Hinterhof und im Gebäude verbarrikadiert.

In Kreuzberg ist die Räumung durch eine Gerichtsvollzieherin mit Unterstützung der Polizei für diesen Donnerstag (11. Januar) um 8.00 Uhr angekündigt. Seit der Besetzung des Gebäudes 2012 hatte es jahrelange politische Debatten, Streitereien und auch Auseinandersetzungen mit der Polizei gegeben.

Im Sommer 2014 standen sich in den Straßen um das Gelände mehrere Tage und Nächte Hunderte Demonstranten und Polizisten gegenüber. Nach langen Debatten und Polizeieinsätzen zogen die meisten Besetzer aus, einige jedoch weigern sich bis heute. Im vergangenen Juli entschied das Landgericht auf Antrag des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg, dass die zehn oder elf verbliebenen Besetzer kein Wohnrecht haben und ausziehen müssen.

Allein für den bis jetzt andauernden Wachschutz, der verhindert, dass weitere Besetzer in das Gebäude ziehen, zahlte der arme Bezirk jedes Jahr etwa eine Million Euro.