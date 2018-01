Merkel für stärkeren Kampf gegen Kinderarbeit

dpa

Berlin (dpa) Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zum stärkeren Kampf gegen ausbeuterische und gefährliche Kinderarbeit in der Welt aufgerufen. "Mehr Hoffnung und Licht sind dringend nötig", sagte sie beim Empfang von mehr als 100 Sternsingern aus allen 27 Diözesen am Montag im Kanzleramt in Berlin.

"Leider hat sich, obwohl wir in vielen Bereichen auch Erfolge haben in der Entwicklungshilfe, die Zahl der arbeitenden Kinder so gut wie nicht verändert." Dabei gehe es um "richtig schwere Arbeit", von der geschätzt 152 Millionen Kinder betroffen seien. "Das ist eine erschreckend hohe Zahl."

Merkel verwies auf das UN-Ziel, Kinderarbeit bis 2025 abzuschaffen. Gebraucht würden Bildungsangebote, genug Nahrung, Zugang zu Gesundheitsversorgung und oft auch Frieden im Land. Die Einhaltung von Regeln müsse überprüft werden. Die Bundesregierung habe im vergangenen Jahr beschlossen, den Schutz von Kindern auch bei der Entwicklungshilfe in den Mittelpunkt zu stellen.

Mit Blick auf die laufenden Sondierungen zwischen Union und SPD sagte Merkel: "Wenn wir darum ringen, ob wir eine neue Regierung bilden können, dann stehen Kinderrechte auch in Deutschland ganz oben auf der Tagesordnung." Nähere Angaben machte sie nicht. Union und SPD wollen laut ihren Wahlprogrammen den Schutz von Kinderrechten ins Grundgesetz aufnehmen.

Das Leitwort der Sternsingeraktion heißt 2018 "Gemeinsam gegen Kinderarbeit - In Indien und weltweit". Deutschlandweit ziehen etwa 300 000 Kinder rund um den 6. Januar - dem Dreikönigstag - als Könige verkleidet von Haus zu Haus und sammeln Geld für soziale Projekte. Merkel gab den Mädchen und Jungen eine Barspende von 200 Euro mit auf den Weg. Zusätzlich fließen 7500 Euro für ein Projekt in Indien, mit dem Abendschulen für arbeitende Kinder gefördert werden.