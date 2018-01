Mit Kammerorchester ins Jubiläumsjahr

Rene Wernitz

Rathenow (BRAWO) Und wieder ein Jubiläum in2016 feierte die Stadt ihre 800 Jahre zuvor erfolgte Ersterwähnung, 2017 war 250. Geburtstag des Begründers der optischen Industrie, Johann Heinrich August Duncker (1767-1843), und 2018 jährt sich die Eröffnung des Kulturhauses zum 60. Mal. Dieses durchaus wichtige Ereignis fand am 7. Oktober 1958 statt. Damals war der neunte Jahrestag der DDR-Gründung, ein Dienstag. 2018 fällt der 7. Oktober auf einen Sonntag. Da heißt es: "Dein ist mein ganzes Herz". So lautet der Titel des Gastspiels, das das Brandenburgische Konzertorchester Eberswalde um 15.00 Uhr im Kulturzentrum am Märkischen Platz gibt. Zudem gibt es Kaffee und ein Kuchenbuffet um 14.00 Uhr sowie in der Pause des Konzerts.

Der Wandel vom Kulturhaus zum Kulturzentrum hat sich von 1999 bis 2004 vollzogen. Das Objekt, inzwischen sanierungsbedürftig, blieb in der Zeit geschlossen und wurde erheblich aufgerüstet. Der Name Kulturzentrum sei bewusst gewählt worden, wie es auf der Internetseite der Einrichtung heißt: "Denn unter einem Dach findet der Besucher nun verschiedene Einrichtungen: das Veranstaltungszentrum mit dem Theatersaal, dem Blauen Saal und den beiden Clubräumen sowie die Galerie und im Obergeschoss das Optikindustriemuseum. Im Foyer des Hauses befindet sich das Restaurant Harlekin. Das Foyer und die breiten Gänge bieten Platz für Kunst- und Sonderveranstaltungen. Beim Umbau wurde besonders darauf geachtet, dass das Haus behindertengerecht gestaltet wird. So ist der Aufzug mit einer Etagenansage ausgestattet. Alle Gänge sind breit und die Räume gut zugänglich. Rollstuhlgerechte Toiletten mit genügend Bewegungsfreiheit sind vorhanden. Trotz vielfältiger Erneuerungen und Modernisierungen wurde erfolgreich großer Wert darauf gelegt, den Charakter des Hauses zu erhalten."

Bis kommenden Sonntag, 14. Januar, sind dort zwei Ausstellungen zu sehen. Ab 18. Januar und ab 24. Januar zeigen andere Künstler ihre Werke. Nächste Höhepunkte auf der großen Bühne des Theatersaals stehen an diesem Wochenende an: Am Samstag gibt das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode unter Leitung von Musikdirektor Christian Fitzner zwei Neujahrskonzerte (15.00 und 18.00 Uhr). Am Sonntag ab 18.00 Uhr gastieren Baumann & Clausen mit ihrem Programm "Die Schoff".

Infos zu Veranstaltungen, Kartenpreisen und -reservierungen auf www.kulturzentrumrathenow.de oder unter 03385/519051.