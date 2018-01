dpa

Birkenwerder (dpa) Eine Straße und eine Tankstelle sind in Birkenwerder (Oberhavel) evakuiert worden, weil ein Autofahrer falsch getanktes Benzin in eine Regenwasserleitung geschüttet hat.

Messungen der Feuerwehr ergaben am Sonntag, dass sich ein explosives Gas-Luft-Gemisch in der Kanalisation gebildet hatte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 24-Jährige hatte irrtümlich Benzin statt Diesel getankt und danach etwa 60 Liter Sprit über die Regenwasserleitung entsorgt. Gegen den Mann läuft nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen. Die Evakuierung war den Angaben zufolge nach fast sechs Stunden beendet.