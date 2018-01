Kreisstädter kämpft mit dem Chemnitzer FC um den Klassenerhalt

Steffen Kretschmer

Oranienburg/Chemnitz (OGA) "Sehr durchwachsen." Soll Marcus Mlynikowski (kleines Bild) seine erste Halbserie mit dem Fußball-Drittligisten Chemnitzer FC beschreiben, ist sowohl die eigene als auch die Leistung der Mannschaft mit nur wenigen Worten zu skizzieren. Für die zweite Saisonhälfte hat sich der Oranienburger deshalb einiges mehr vorgenommen.

Mit seinem Wechsel nach Sachsen erfüllte sich der 25-Jährige im Sommer seinen Traum, noch einmal im Profigeschäft Fuß zu fassen. Und zu Beginn der Spielzeit lief es für den Linksverteidiger bei seinem neuen Verein durchaus absolut nach Plan. "Ich habe mein Ziel erreichen können, es als neuer Spieler in die Anfangsformation zu schaffen", sagt Marcus Mlynikowski. Dann aber, so gesteht er ein, habe er seinen Stamm- und Kaderplatz nach drei Spielen leichtfertig verloren.

Es war ein Auf und Ab, was der Kicker aus der Kreisstadt, der von 1999 bis 2005 die Schuhe für die Jugendmannschaften des OFC Eintracht schnürte, in Chemnitz bisher durchleben musste. Am siebten Spieltag der 3. Liga rutschte er erneut in die Startformation, machte dann neun Spiele am Stück über die gesamte Spielzeit, um sich im Endspurt der Hinrunde dann aber doch nur auf der Bank wiederzufinden. "Klar, ich habe viele Partien von Anfang an bestritten. Generell lief es für mich aber nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe", erzählt Mlynikowski.

Der Chemnitzer FC startete mit einem 1:0-Erfolg über den FSV Zwickau in die Saison, lieferte in der Folge passable Ergebnisse ab. Dann aber verloren die Sachsen immer mehr an Boden. Dass sie nun auf dem vorletzten Tabellenplatz überwintern und um den Klassenerhalt kämpfen müssen, daran gibt sich auch der Oranienburger eine Mitschuld. "Wir haben uns in den letzten sechs Spielen die Hinrunde versaut. Hätten wir nicht so viele Punkte unnötig liegen lassen, könnten wir jetzt wesentlich entspannter auf die Tabelle schauen. Es liegt auch an meiner Person, dass wir zuletzt nicht so erfolgreich waren. Ich, und wir als Team, haben es manchmal zu leicht angehen lassen und sind dafür bestraft worden."

Die zweite Saisonhälfte beginnt für den CFC mit einem Heimspiel gegen den Tabellenzweiten SC Paderborn am 20.Januar. Für Marcus Mlynikowski bedeutet dies eine Art Neustart in Chemnitz. Denn Horst Steffen, der Trainer, welcher den Defensivspieler unbedingt verpflichten wollte, ist mittlerweile nicht mehr im Amt. Das bedauert der 25-Jährige. Denn "der Trainer ist der Letzte, dem man die Schuld geben kann. Ich kann nur Positives über ihn sagen und danke ihm dafür, dass ich sein Vertrauen bekommen habe. Ich konnte es ihm aber vielleicht nicht ganz zurückzahlen."

Der Verein versucht nun, mit der Entlassung von Horst Steffen einen neuen Impuls zu setzen. Ein Nachfolger konnte allerdings noch nicht präsentiert werden. Aktuell leitet Co-Trainer Sreto Ristic das Trainingsgeschehen beim CFC. Mit ihm startete Chemnitz am 2. Januar in die Vorbereitung und brach am vergangenen Sonntag auch zu einem Trainingslager in die Nähe von Barcelona auf.

In Spanien wollen die Chemnitzer einen neuen Anlauf nehmen. Ein ordentlicher Start in die Rückrunde ist für die Sachsen unerlässlich, um nicht schon frühzeitig das große Ziel Klassenerhalt aus den Augen zu verlieren. Für Marcus Mlynikowski kommt es vor allem darauf an, "dass wir uns alle reflektieren. Wir müssen einfach in allen Bereichen eine Schippe drauflegen."

Noch leitet mit Ristic ein den Spielern bekanntes Gesicht die Einheiten. Spätestens jedoch, wenn ein neuer Trainer anheuert, werden die Karten im Team wieder neu gemischt. "Jeder von uns muss sich dann wieder neu beweisen", sagt Mlynikowski. Er selbst will in seinen Leistungen "unbedingt konstanter werden und so viel wie möglich auf dem Feld stehen". Möglicherweise könne er auch wieder dort weitermachen, wo er direkt im ersten Spiel begonnen hatte. Denn zum Auftakt in die Drittliga-Saison glückte dem Oranienburger für seinen neuen Verein sofort eine Torvorlage. "Vielleicht gelingt es mir, wieder vermehrt Nadelstiche nach vorne zu setzen und auch mit der einen oder anderen Vorlage der Mannschaft zu helfen", sagt er.

Auch wenn die Ausgangslage des Chemnitzer FC für die zweite Saisonhälfte natürlich überhaupt nicht optimal ist, der Verbleib in der Liga ist alles andere als unrealistisch. Das sehen die Club-Verantwortlichen und natürlich auch Spieler wie Marcus Mlynikowski so, der von "18 Endspielen" spricht. "Das ist das Gute. Wir haben ja jetzt nicht nur noch fünf Partien vor uns, von denen wir vier gewinnen müssen. Für uns zählt jetzt aber wirklich jeder Punkt."

Nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Spanien wird es dann schon Ernst im Hinblick auf das wichtige Duell mit Paderborn. Worauf wird es dann ankommen? "Wir müssen einfach stabiler stehen und überzeugt sowie abgeklärt nach vorne spielen", meint Mlynikowski. "Denn Tore machen können wir. Alles bei uns, das Stadion, die Fans, die Stadt, ist drittligatauglich. Wir wollen unbedingt drin bleiben, und nach wie vor ist bei uns Aufbruchstimmung da."