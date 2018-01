Schönitz will Nutzen von Großprojekten hinterfragen

Elstal (MOZ) Mit einem Neujahrsspaziergang durch die Döberitzer Heide hat die parteilose und unabhängige Bürgermeisterkandidatin Katja Schönitz in Wustermark den Bürgermeisterwahlkampf eingeläutet. Rund 30 Personen waren ihrem Aufruf gefolgt und nutzten die Gelegenheit, sie mit Fragen zu löchern und ihr Anregungen mit auf den Weg zu geben.

Inhaltlich standen etwa ein möglicher Bau einer Umgehungsstraße in Wernitz oder die Neubauten in den Gärten der denkmalgeschützten Eisenbahnersiedlung im Fokus. Andere wollten die Kandidatin einfach nur kennenlernen, da sie in der Lokalpolitik bislang noch nicht in Erscheinung getreten ist. Eine Elstalerin fragte deshalb kritisch nach ihren Kompetenzen. Schönitz ihrerseits verwies auf ihr absolviertes Soziologiestudium in dem sie auch Politikwissenschaften belegt hatte oder aber auf ihre Arbeit mit Führungskräften in der Personalabteilung der Deutschen Bahn. Weiterhin habe sie durch weitere Ausbildungen sowie als Mutter eines neunjährigen Sohnes Erfahrungen gesammelt, die sie im Wustermarker Rathaus einbringen könne. "Ich sehe es als meine Hauptaufgabe, die Verwaltung effektiv zu steuern und die Ziele der Politik zum Wohle der Einwohner umzusetzen. Vor allem bei Großprojekten werde ich den Nutzen für die Gemeinde kritisch hinterfragen", betonte sie.