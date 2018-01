Zwei Polizisten schwer verletzt

dpa

Potsdam (dpa) Bei einer Fluchtfahrt hat ein Mann mit seinem Wagen zwei Polizisten in Potsdam schwer verletzt. Sein Auto geriet in der Nacht zu Montag in einer Kurve in den Gegenverkehr und stieß mit einem Streifenwagen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Die verletzten 52 und 60 Jahre alten Polizisten kamen in ein Krankenhaus.

Der flüchtende Fahrer blieb unverletzt, Beamte nahmen ihn wenig später fest. Der 26-Jährige soll unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen ihn unter anderem wegen Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs.