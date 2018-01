Ganz spezielle Standortsorgen

Roland Becker

Hennigsdorf (HGA) Gleich an zwei Fronten haben die Arbeitnehmer von Bombardier zu kämpfen. Einerseits gingen sie am Montag für einen neuen Tarifabschluss auf die Straße. Andererseits befürchten sie für ihren Standort einen Ausverkauf.

In dieser komplizierten Lage - schließlich geht es um den Erhalt des Produktionsstandorts - kommt der Bombardier-Belegschaft auch noch eine ihrer Koryphäen abhanden. Seit 1990 engagiert sich Michael Wobst im Betriebsrat. Ob AEG, Adtrans oder nun Bombardier - er hat mit allen verhandelt. Mittlerweile steht er auch dem deutschlandweiten Gesamtbetriebsrat vor und ist Mitglied in dem europäischen Pendant. Zum 28. Februar aber wird Wobst aus dem Arbeitsleben ausscheiden. "Anfang März gibt es Betriebsratswahlen. Für ein Jahr - dann hätte ich regulär in den vorzeitigen Ruhestand gehen können - wollte ich nicht nochmal antreten", erläuterte er seinen am Montag bekanntgewordenen Schritt.

Die ihm verbleibenden knapp acht Arbeitswochen dürften es noch einmal in sich haben. Denn bislang, so teilte es Betriebsrätin Kathrin Hammerschmidt den Streikenden mit, sind die Gespräche zum Hennigsdorfer Interessenausgleich innerhalb des von Bombardier beschlossenen Transformationsprozesses kaum vorangekommen. Im Kern geht es vor allem darum, zumindest die Kompetenz zur Serienproduktion am Standort zu erhalten und dafür ein Stundenkontingent sowie Zusagen für bestimmte Aufträge festzuschreiben. "Es gibt keine schlüssige Darstellung, welche Aufträge temporär oder dauerhaft hierbleiben und wie viel Personal man für die vorhandene Arbeit beschäftigen kann", so Hammerschmidt. Sowohl die Arbeit an der neuen Intercity-Generation ICx als auch die Produktion der U-Bahn für Stockholm könnten abgezogen werden. Dafür soll die Montage für die Hamburger S-Bahn fortgeführt werden. Außerdem habe die Firmenspitze den Bau der Münchener S-Bahn ins Spiel gebracht. Allerdings handelt es sich hier um ein noch gar nicht gelegtes Ei: Bombardier-Sprecher Andreas Dienemann sagte, dass dieser Auftrag noch nicht einmal offiziell ausgeschrieben sei. Mit einer Vergabe sei kaum vor dem zweiten Halbjahr 2019 zu rechnen.

Während die Gespräche zwischen Betriebsrat und Firmenmanagern also noch sehr dahinplätschern, bangt der Betriebsrat bereits um den Ausverkauf von Teilen des Standorts. Die Betriebsrätin befürchtet, "dass mit der Vermarktung des Geländes schon begonnen wurde". Sie erwähnte sogar Gespräche zwischen Bombardier und dem Rathaus über einen städtebaulichen Vertrag. Dem widersprach Bombardier. "Wir sind lediglich in Gesprächen mit Stadt und Land über das zukünftige Konzept für den Standort", zitierte Dienemann Standortleiter Rainer Fellenz. Bestätigt wurde aber, dass Bombardier die Infrastruktur- und Projektentwicklungsgesellschaft (IPG) mit der Entwicklung und Vermarktung beauftragt habe.

Noch eine weitere Sorge reiht sich für den Betriebsrat in die Kette der Probleme ein. "Wir haben gehört, dass der Verkauf der Rohbauanlage (Produktionslinie für den Wagenkastenbau/Anm. d. Red.) schon vorbereitet wird", so Hammerschmidt. Andererseits räumte sie aber auch ein, dass Bombardier dem Betriebsrat gegenüber versprochen habe, bis zum Abschluss der Gespräche keine Tatsachen zu schaffen. Offiziell wollte sich Bombardier dazu nicht äußern.

Bei diesem großen Sack an speziell Hennigsdorf betreffenden Befürchtungen geriet am Montag der Kampf um einen neuen Tarifabschluss fast in den Hintergrund. Eine 55-jährige Hennigsdorferin, die bei der Bombardier-Tochter PPC arbeitet und ihren Namen nicht nennen wollte, fasste ihre Motivation, sich am Warnstreik zu beteiligen, so zusammen: "Ich will nicht, dass die Wochenarbeitszeit hochgeschraubt wird." Das aber wünschen sich die Arbeitgeber. Im Westen werden 35 Stunden pro Woche gearbeitet, im Osten laut Tarifvertrag 38 Stunden. Bei Bombardier gilt bis Ende September eine Vereinbarung über 37 Stunden. Ins Spiel gebracht worden seien aber auch schon von 42 Wochenstunden. Es gibt also genug Konfliktpotenzial. Anne Karl, Bombardier-Beauftragte der IG Metall, verabschiedete deshalb ihre Kollegen kampfbereit: "Gibt es bis zum Ende der Friedenspflicht kein Ergebnis, gibt es Krach." Ein weiterer Warn- oder gar ein 24-Stunden-Streik sind möglich.