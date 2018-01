Resultat von jahrelanger Arbeit

Dorothee Torebko

Berlin (MOZ) Bisher gab es nur ein Mitglied im exklusivsten Club der Skisprung-Szene. Und das hieß Sven Hannawald. Der Sachse gewann vor 16 Jahren als Einziger alle Springen der Vierschanzentournee. Am Sonnabend nahm er den Polen Kamil Stoch in den Club auf. Für Hannawald war der Triumph Fluch und Segen. So erfolgreich wie im Winter 2001/2002 war er nie wieder. Er litt jahrelang an Depressionen und beendete zwei Jahre später seine Karriere. Wird es Stoch ebenso ergehen? Eher nicht.

Das hat mit den unterschiedlichen Bedingungen, unter denen die Athleten alle vier Wettkämpfe gewannen, zu tun. Zwar sprang Hannawald in den Jahren vor seinem größten Erfolg in der Spitze mit, ein alle überstrahlender Flieger war er nicht. Sein Triumph war eine Sensation. Stoch hingegen hatte 2017 die Tournee gewonnen, war Doppel-Olympia- und Gesamtweltcupsieger sowie Weltmeister. Sein Grand Slam ist das Resultat der Arbeit eines Perfektionisten, dessen Stabilität auch mit dem privaten Glück in Person seiner Frau Ewa zu tun hat.

Neben seiner Bescheidenheit besitzt Stoch eine Eigenschaft, die alle großen Sportler eint: Der Pole kann in den entscheidenden Momenten die besten Resultate abrufen. Das macht Champions aus. Es ist das Rezept, das ihn auf Jahre weiter erfolgreich springen lässt.