Polizei dehnt Fahndung nach Kleinkind aus

Dietmar Stehr

Gransee/Neuruppin (GZ) Bei der Suche nach der mittlerweile zehn Monate alten Yasmina B. aus Gransee soll die Fahndung ausgeweitet werden. Laut dem Neuruppiner Polizeisprecher Toralf Reinhardt sind derzeit Plakate in Arbeit, die in Asylbewerber-Unterkünften in Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin, womöglich sogar ganz Brandenburg und einem Teil der westlichen Bundesländer ausgehängt werden sollen, wo der Vater inzwischen lebt.

Yasmina ist in Deutschland geboren. Ihre getrennt lebenden Eltern kamen im Zuge der großen Flüchtlingswelle aus verschiedenen Ländern in die Bundesrepublik und lernten sich hier kennen. Zuletzt war das Mädchen in Gransee an den Vater übergeben worden. Darüber, ob er das Kleinkind vereinbarungsgemäß am 31. Dezember zurückgab, machen beide Seiten unterschiedliche Angaben.

Daher setzt die Polizei auf etwaige Zeugenbeobachtungen, die Yasmina am 31.Dezember in Oranienburg - dem Ort der geplanten Übergabe - am S-Bahnhof oder am Louise-Henriette-Steg gesehen haben könnten. Nach dem am Montag erschienenen Fahndungsaufruf sind mehrere Hinweise bei der Polizei eingegangen. Zur Anzahl und einer etwaigen heißen Spur machte Reinhardt keine Angaben.