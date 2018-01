A-10-Ausbau rückt näher

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (OGA) Voraussichtlich im März beginnt der Ausbau des nördlichen Berliner Autobahnrings (A 10). Damit dieser Termin gehalten werden kann, müssen Bäume und Büsche entlang der A 10 gerodet werden. Seit Montag wird in Birkenwerder gearbeitet.

Die Anschlussstelle in Fahrtrichtung Mühlenbeck ist um 8 Uhr gesperrt worden. Seitdem wird mit schwerem Gerät der Baumbestand gerodet. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mittwoch, 18 Uhr.

Nächste Woche Montag, 8 Uhr, ist die nördliche Seite der Anschlussstelle in Fahrtrichtung Neuruppin gesperrt. Dort wird die Vollsperrung am Mittwoch, 18. Januar, gegen 18 Uhr aufgehoben, teilt das Autobahnamt mit. Die Umleitungen für beide Fahrtrichtungen sind ausgeschildert. Im Prinzip müssen die nächste Aus- und Einfahrt beziehungsweise das Autobahndreieck Oranienburg genutzt werden. Der Rodungstermin an der Anschlussstelle Mühlenbeck steht noch nicht fest. Vermutlich finden die Arbeiten dort Ende Januar statt. Bereits im vergangenen Jahr wurden die Randstreifen zwischen dem Dreieck Havelland und Mühlenbeck gerodet. Die beauftragte Firma ist mit gut 60 Mitarbeitern im Einsatz, um rechtzeitig vor Beginn der Vegetationsperiode fertig zu werden.

Der nördliche Berliner Ring wird die nächsten vier Jahre zwischen Dreiecken Havelland und Pankow in mehreren Bauabschnitten auf sechs Spuren verbreitert. Den Zuschlag für das Milliarden-Projekt hat im Dezember ein niederländisch-österreichisches Konsortium bekommen. Ausbau und Betrieb der 65 Kilometer langen Strecke erfolgen in sogenannter öffentlich-privater Partnerschaft (ÖPP). Das Konsortium finanziert den Ausbau und kümmert sich die nächsten 30 Jahre um die Instandhaltung - dafür erhält es vom Bund 1,2 Milliarden Euro. Die Rendite ist abhängig vom Gesamtaufwand in den nächsten drei Jahrzehnten.

Angaben zum genauen Bauablauf liegen noch nicht vor.