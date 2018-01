Mit dem Fahrrad durch den Iran

Sandra Euent

Premnitz (MOZ) Wäre die Lage im Iran im Oktober schon so gewesen, wie sie sich aktuell präsentiert und in überregionalen Medien publik gemacht wird, Alfons Riedel hätte wohl sein Abenteuer nicht begonnen. Aber vor drei Monaten war es noch ruhig im Land. Seit dem Ende der westlichen Sanktionen nach Unterzeichnung des Atomabkommens im Januar 2016 ist es relativ einfach möglich, den Iran zu bereisen. Und so schnappte sich der Premnitzer einmal mehr sein Klapprad und machte sich auf in den Mittleren Osten.

Für Alfons Riedel ist diese Art zu Reisen nicht neu. Seit 2008 verbringt der Rentner seinen Geburtstag oftmals abseits der Familie in weiter Ferne. In den Sommermonaten widmet er sich seinem Boot. Ist es im Herbst winterfest verstaut, packt ihn die Reiselust. An seinem 65. Geburtstag hatte er den Angehörigen von seinem Vorhaben erzählt. Ein Jahr später feierte er seinen Ehrentag auf einer insgesamt rund 7.000 Kilometer langen Tour vom russischen Nowosibirsk zum indischen Neu Delhi. Dreieinhalb Monate war er damals unterwegs. Das Fernweh ließ ihn nicht los. So radelte er auch schon an der Westküste der USA, von der Grenze Kanadas bis nach Mexiko, besuchte Marrakesch und Casablanca in Marokko, strampelte von Mumbai (Indien) bis nach Karatschi (Pakistan) und fuhr Fahrrad in Vietnam. Auch an der Donau ist er schon entlang geradelt.

Kürzer sind seine Touren mittlerweile geworden - des Alters wegen und damit seine Frau, mit der er dann einmal pro Woche telefoniert, sich nicht so viele Sorgen macht. Statt mehrerer Monate ist er nun eher vier Wochen unterwegs. Im Iran reizte er sein 30 Tage geltendes Touristenvisum bis auf den letzten Tag aus.

Reisen in das zwischen dem Irak und Afghanistan am Persischen Golf gelegene Land sei einfacher als man denke, so der Premnitzer. Es gäbe mittlerweile wieder Non-Stop-Flüge nach Teheran, und das Visum bekomme man direkt am Flughafen. Eines hat Alfons Riedel allerdings erst kurz vor Abflug erfahren: Bank- oder Kreditkarten nutzen in dem islamischen Staat nichts. Es ist schlicht nicht möglich für Ausländer, an Automaten oder Bankschaltern mit ihren Karten Geld zu erhalten. Riedel wollte eh etwas Bargeld mitnehmen für die ersten Tage und hatte sein Budget zum Glück noch vor Abflug verdoppelt. Denn selbst bei der Zentralbank in der iranischen Hauptstadt Teheran gab es für den Deutschen keine Möglichkeit, an frisches Geld zu gelangen. Tauschen in die Landeswährung Rial konnte er sein mitgebrachtes Geld aber problemlos. Ein Euro entspricht ungefähr 40.000 Rial.

Die Leute, die Landschaft, die andere Kultur und Lebensweise kennen zu lernen, das hätte ihn schon seit Jahren am Iran gereizt. Wie gastfreundlich die Menschen dort sein können, erlebte Riedel bereits am ersten Tag. Vom Flughafen aus, der außerhalb Teherans liegt, zog es ihn zuerst in die rund 50 Kilometer entfernte Stadt Qom (Ghom). Schon an der ersten Kreuzung traf er einen jungen Mann, der ihm anbot, bei ihm und seiner kleinen Familie zu übernachten. Man verstand sich so gut, dass Alfons Riedel kurz vor dem Abflug nochmals vorbei schaute und eine weitere Nacht dort verbrachte. Sonst schlief er vor allem in den kleineren Städten ohne Hotels in Moscheen oder auch mal beim Roten Halbmond, einer Hilfsorganisation ähnlich dem Roten Kreuz. Überall wurde er freundlich und neugierig aufgenommen. Als ihm sein Reifen unreparierbar zerplatzte, wurde er gar von Studenten 200 Kilometer weit im Auto mitgenommen. Denn geradelt ist Alfons Riedel, wie in vielen anderen Ländern auch, auf der Autobahn. Das sei erlaubt, solange man den Standstreifen benutze, erklärt er. Rechts und links der Straße sei es zumeist wüsten- oder halbwüstenartig karg. Kein Baum oder Strauch wächst von allein im iranischen Hochland. Oft ziehen die Autos Staubwolken hinter sich her. Die Städte seien allerdings sehr grün, mit vielen Parkflächen und Gärten.

Über Qom und Kaschan führte die Route bis nach Isfahan, wo Riedel unter anderem die berühmte 33-Bogen-Brücke besuchte. Das für den Autoverkehr gesperrte Bauwerk aus dem 17. Jahrhundert ist ein beliebter Treffpunkt der Einheimischen und vor allem in den Abendstunden voll mit Menschen.

Den einzigen anderen Radtouristen traf Riedel an der Autobahn. Ein platter Reifen zwang ihn zum ungeplanten Stopp. Nur ein paar Meter weiter saß zufällig ein Chinese mit seinem Fahrrad pausierend im Straßengraben und aß Datteln. Der Zufall wurde noch kurioser, als sich herausstellte, dass der Chinese einst in Deutschland studiert hatte und so auch noch Deutsch sprach.