Gottschalk vom Pech verfolgt

Jürgen Rammelt

Pisco (MZV) Timo Gottschalk und sein Fahrer Yazeed Al-Rajhi haben keine Chance mehr auf einen vorderen Rang in der Gesamtwertung der Rallye Dakar. Auf der zweiten Etappe, die auf einem Rundkurs durch die Wüste in der Nähe der peruanischen Stadt Pisco führte, kollidierte das Duo mit dem Auto des Teamkollegen Boris Garafulic aus Chile.

"Es war wieder ein beschissener Start in die Dakar. Als wir eine Düne überquert hatten, sind wir hinter dem Dünenkamm in ein anderes Auto gekracht. Es bestand keine Chance, das andere Auto zu sehen", berichtet Timo Gottschalk mit enttäuschter Stimme. Was folgte, war eine lang andauernde Reparatur-Phase. "Da haben wir so viel Zeit verloren", klagt der Rheinsberger. "Wichtig ist aber, dass wir weiter an der Rallye teilnehmen dürfen. Jedoch ist die Chance auf eine gute Platzierung nach dem Unfall dahin", so der Navigator weiter. Das Renn-Gespann will schauen, was an den einzelnen Tagen möglich ist. Auch Boris Garafulic und Filipe Palmeiro (Portugal) sind nach dem Unfall noch in der Wertungsprüfung.

Überhaupt hatte das deutsche X-Raid-Team am Sonntag einen schwarzen Tag erwischt. US-Debütant Bryce Menzies überschlug sich im Mini JCW Buggy nach nur sechs Kilometern. Bei dem Crash brach sich Beifahrer Pete Mortensen den rechten Knöchel. Menzies blieb unverletzt, sein Auto jedoch war Schrott.

Bester Pilot vom Team X-Raid war der Argentinier Orlando Terranova als Fünfter. Auf der dritten Etappe setzt sich der Tross in Richtung San Juan de Marcona in Bewegung. Nach dem Start in Pisco sind insgesamt 504 Kilometer zu bewältigen, davon gehen 296 Kilometer in die Wertung ein. Die Automobilwertung der 40. Dakar führt derzeit der fünfmalige Motorrad-Champion Cyril Despres an. Der Franzose gewann im Peugeot die 267 Kilometer lange Wertungsprüfung der zweiten Etappe und schob sich an die Spitze des Gesamtklassements.

Insgesamt nehmen 332 Fahrzeuge an der zum zehnten Mal in Südamerika ausgetragenen Dakar teil: 190 Motorräder und Quads, 100 Autos und 42 Trucks. Die größte Gesamtdistanz müssen mit 8793 Kilometern die Autos absolvieren. Mit 4329 Kilometern müssen sie auch die größte Wertungsdistanz fahren. Bei den Motorrädern und Quads fließen nur 4234 Kilometer in die Endabrechnung ein, bei den Trucks gar nur 4154 Kilometer.