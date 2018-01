Das stinkt zum Himmel

Mathias Hausding

Frankfurt (Oder) (MOZ) Knapp 500 Biogasanlagen im Land und nur sechs Havarien in drei Jahren - diese Bilanz kann sich eigentlich sehen lassen. Das Problem: Es handelt sich um eine äußerst lückenhafte Statistik der Landesregierung. Die genaue Zahl jener Fälle, bei denen große Mengen giftiger Stoffe in die Umwelt gelangten, ist dem zuständigen Ministerium nicht bekannt. Sie dürfte um ein Vielfaches höher sein als von Rot-Rot angenommen.

Will man etwas unter der Decke halten? Fehlt in Potsdam das Interesse an der Materie? Oder ist die chronische Personalknappheit im Landesumweltamt Ursache für die Nachlässigkeiten? Das ist nun aufzuklären. Die lückenhafte Statistik ist ein Missstand, der zum Himmel stinkt. Hier muss nachgebessert werden.

Das ist die Regierung auch jenen Bürgern schuldig, die ein Anwachsen der Zahl von Biogasanlagen kritisch sehen. In vielen Dörfern gibt es mit Blick auf mögliche Havarien große Sorgen. Sollten sie berechtigt sein, muss die Sicherheitstechnik der Anlagen hinterfragt werden.