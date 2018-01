Hundebisse: Behörden ermitteln

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Dogge, die am Wochenende einen Mann in beide Beine gebissen hat, wurde von der Polizei beschlagnahmt und vorübergehend ins Tierheim am See gebracht. Neben der Polizei ermittelt nun auch das Ordnungsamt, wie es zu den Bissverletzungen gekommen ist.

"Klar, man geht schon mit viel Respekt an solche Tiere heran", sagt Jana Feister, Inhaberin des Tierheims am See zwischen Eisenhüttenstadt und Vogelsang. Um die Dogge, die am Wochenende zu ihr gebracht wurde, kümmern sich ihr zufolge nur besonders erfahrene Mitarbeiter. Das Tier, das etwa 35 Kilogramm schwer ist und eine Schulterhöhe von etwa 65 Zentimetern hat, sei aber bisher nicht durch Aggressivität aufgefallen, betont Jana Feister.

Am Wochenende musste ein Mann sofort operiert werden, nachdem eben diese Dogge, ihm in beide Beine gebissen hatte. Wie es ihm geht, ist bislang unbekannt. Die 31-jährige Hundehalterin soll das Tier auf den 29-Jährigen gehetzt haben - so zumindest ist der derzeitige Ermittlungsstand. Dem Angriff, der sich in der Bahnhofstraße zutrug, war ein Streit zwischen den beiden Personen vorausgegangen. Die Frau hatte nach Angaben der Polizei zu diesem Zeitpunkt einen Alkoholpegel von 2,2 Promille. Der Hund wurde schließlich durch die Beamten beschlagnahmt und ins Tierheim gebracht. Auch das Ordnungsamt der Stadt wurde schriftlich über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

"Ja, wir haben die Angelegenheit seit heute auf dem Tisch", erklärt Jörg Slupecki vom Fachbereich Bürgerservice und Ordnungsverwaltung am Montag. Zunächst müssten die Zuständigkeiten geklärt werden, denn der Tierschutz sei ebenfalls involviert. Aber auch das Ordnungsamt werde neben der Polizei ermitteln, bestätigt er. Dazu gehöre, dass man sich das Tier anschaut. Die Frage sei immer, warum habe der Hund gebissen, so Slupecki. "Wie ist es dazu gekommen?"

Der Hund wird demnächst einer Art Wesenstest unterzogen. Dort schaut ein Experte, wie die Dogge in bestimmten Situationen reagiert. Letztlich werde eine Gefährlichkeitseinstufung vorgenommen, heißt es aus dem Ordnungsamt. Im schlimmsten Fall wird die Dogge dann als gefährlicher Hund eingestuft, das hätte dann auch Konsequenzen für die künftig erlaubnispflichtige Haltung. Zudem wäre der Steuersatz für das Tier dann höher. Doch all das müsse nun erst einmal geprüft werden. Eingeschläfert werde der Hund sicherlich nicht, betont Jörg Slupecki. "Dann müsste es sich wirklich um einen hoffnungslosen Fall handeln." Eingeschläfert worden sei auf Veranlassung des Ordnungsamtes in Eisenhüttenstadt bislang noch kein Tier aufgrund einer Bissattacke.

"Für mich ist es das Letzte, ein Tier aufgrund solch einer Sache einschläfern zu lassen", erklärt Jana Feister. "Kein Hund ist hoffnungslos oder grundlegend aggressiv. Kein Tier kommt böse auf die Welt." Was die Inhaberin des Tierheims vermeiden möchte, ist Panik. Man müsse erst einmal genau schauen, wie es zu der Situation gekommen ist. Oftmals wollen Tiere mit solchen Attacken auch nur ihr Herrchen oder Frauchen verteidigen.

Doggen jedenfalls sind keine erlaubnispflichtigen Hunde. Deshalb müssen sie im Normalfall auch keinen Maulkorb tragen. "Damit Deutsche Doggen familientauglich und gesellschaftsfähig werden, müssen sie von früher Jugend an mit anderen Hunden und fremden Menschen sozialisiert werden. Gerade das Spielen mit anderen Hunden trägt sehr zu ihrer Ausgeglichenheit bei", erklärt der langjährige Halter einer Dogge.

Die Kosten für die Betreuung des Hundes im Tierheim übernimmt laut Jana Feister entweder das Ordnungsamt oder Polizei. Ihr zufolge komme es eher selten vor, dass Hunde nach Bissattacken beschlagnahmt und zu ihr werden. Aber es gebe immer wieder Abgabetiere, weil die Halter mit dem Hund schlicht nicht klarkommen.