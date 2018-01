Knackpunkt bleibt die Kostenhöhe

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Die Hannah-Arendt-Straße in Schwanebeck-West ist eine recht unbedeutende Straße. Dennoch sorgte ein Antrag auf Ausbau zwischen Goethe- und Kleiststraße in den zurückliegenden Beratungen der Gemeindevertreter für ziemlich viel Wirbel. Am Ende wurde die Entscheidung vorerst ausgesetzt.

Hintergrund sind unterschiedliche Formulierungen und Festsetzungen um diese recht kleine Anrainerstraße, die zudem eine recht große Zahl unbebauter Grundstücke aufweist. Schon im Ortsbeirat Schwanebeck wurden fehlende Kostenvorschläge moniert, die eine Auskunft hätten geben können, was auf die Bewohner zukommt. Im Finanzausschuss hatte der Antrag auf Rückstellung, um zu klären, ob es sich um einen Wohnweg oder eine Wohnstraße handelt, Erfolg. Zuvor im Ortsentwicklungsausschuss war dies gescheitert. Der Hauptausschuss diskutierte heftig, weil der Ausbau der Hannah-Arendt-Straße als Wohnstraße beschlossen werden sollte. Schon in diesem Gremium hieß es, die Anlieger seien zu befragen, um Wünsche zu erfahren.

Daran wiederum stießen sich zahlreiche Gemeindeverteter. Gerade diese Befragungen hatten in zurückliegenden Bauvorhaben, zum Beispiel rund um die Pitztaler Straße, für große Irritationen geführt. Grundsätzlich verfügt Panketal über einen Ausbaukatalog, der allerdings schon für viele Fragen und Überarbeitungswünsche sorgte. Jeder Straße nun auch noch Bürgerversammlungen vorauszuschicken, das zog vor allem Bürgermeister Rainer Fornell (SPD) infrage. Die Klarheit werde nicht größer, Gesamtzusammenhänge wie die Flächenentwässerung oftmals vernachlässigt. Die Teilentwässerungsgebiete seien flächendeckend auch festgelegt worden, weil die Bedingungen vor Ort diese diktiert hatten.

Mehrere Gemeindevertreter, über die Fraktionen von Linke bis Unabhängige/Grüne hinweg, wollten den Stopp des Vorhabens. Ohne Vorplanung sei keine Kostenschätzung möglich, hieß es von Hubert Hayek (SPD), man müsse die Anwohner auch ernst nehmen.

Dann gab es Vorschläge, die Straße nur teilweise auszubauen, zum Beispiel von Sigrun Pilz (CDU). Das wies wiederum Tobias Hermann (Unabhängige/Grüne) entschieden zurück. Das sei der größte Unsinn, erklärte dieser.

Für Aufklärung sorgte Carola Wolschke (Bündnis Panketal), die alte Beschlüsse durchforstet hatte. Demnach war die Arendt-Straße als Wohnweg klassifiziert worden, nun aber als Wohnstraße in den aktuellen Ausbauvorhaben aufgetaucht. Dieser Widerspruch sei zu klären, forderte sie.

Der Antrag des SPD-Gemeindevertreters Axel Kruschinski setzte sich am Ende mehrheitlich durch. Zunächst soll es eine Kostenschätzung geben. Die Rückstellung gelte so lange, bis geklärt sei, ob die Hannah-Arendt-Straße ein Wohnweg ist oder eine Wohnstraße. Das schlägt sich dann entscheidend auf den Ausbaustandard nieder und somit auch auf die Kosten, die die Anwohner dann tragen müssen.