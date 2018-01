Mehr Messeaussteller als zuletzt

Silvia Passow

Falkensee (MOZ) Am vergangenen Wochenende konnten sich Häuslebauer, jene, die es noch werden wollen, aber auch Bewohner bereits in die Jahre gekommener Gebäude, über Neubau und Modernisierung am Haus in der Falkenseer Stadthalle informieren. Zwei Tage lang stellten etwa Hausbaufirmen oder Planungsbüros ihre Angebote vor.

Die Messe fand zum zweiten Mal in der neuen Stadthalle statt, war bereits früher in der alten Stadthalle zu Gast. Schirmherr der Fachmesse war Bürgermeister Heiko Müller (SPD) selbst. Messeleiterin Nadin Dankert zeigte sich begeistert von dem Standort. "Die Halle ist voll ausgelastet, bei weiteren Wachstum könnte die Messe im Foyer erweitert werden", erklärte sie. Ihr Optimismus kommt nicht von ungefähr. Mit mehr als 40 Ausstellern hat die Messe einen deutlichen Sprung nach oben geschafft. Im letzten Jahr waren etwa dreißig Aussteller vor Ort. Mit rund 1.800 Besuchern war die Messe etwa genauso gut besucht wie im Vorjahr.

Erfreulich, die Teilnahme vieler regionaler Anbieter, etwa der ECO System Haus GmbH. Für Fragen rund um die Sicherheit standen die Alarm-Profis aus Falkensee Rede und Antwort.

Ebenfalls aus Falkensee: Sandra Klingberg, ibe-Ingenieurgesellschaft für innovatives Bauen und Bauwerkserhaltung. Klingberg ist maßgeblich an der Ausführungsplanung zum Bauvorhaben auf dem Gelände der alten Stadthalle beteiligt, gemeinsam mit dem Architekturbüro Gaebel. Bilder vom Bauvorhaben schmücken ihren Stand. Sie hofft, dass sie Mitte des Jahres zur Tat schreiten kann. Denn: Wenn sie die Augen schließt, kann sie das neue Bauwerk schon sehen, erzählt sie.

Für jene, die sich ihr Bauprojekt noch nicht so gut vorstellen können, dürfte die Messe Haus, Energie und Umwelt die eine oder andere Inspiration bereitgehalten haben.