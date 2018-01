Kinder des Dschihad

Stefan Kegel

Berlin (MOZ) Im Kampfgebiet von Syrien und dem Irak gab es nicht nur bärtige Männer mit Maschinengewehren und schwarzen Flaggen. Dort lebten auch Frauen und Kinder - Familien. In den Zeiten des sogenannten IS-Kalifats sollte auf diese Weise nach und nach eine neue Gesellschaft entstehen. Mit Kindern, die bereits früh den Umgang mit der Waffe erlernt hatten und die dazu erzogen wurden, den Koran mit Gewalt durchzusetzen. Kindersoldaten also. Rund 100 Sprösslinge deutscher Dschihadisten werden in den kommenden Monaten und Jahren nach Deutschland kommen.

Da das Kalifat nur drei Jahre bestand, sind die meisten von ihnen noch Kleinkinder. Das kann eine Chance sein. Denn sie sind jung genug, das erlebte Grauen zu verarbeiten und zu einem gewaltlosen Leben erzogen zu werden. Das Problem der Behörden ist, dass man sie herausfinden und möglicherweise den Zugriff ihrer Eltern einschränken muss.

Und eine weitere Hürde liegt vor der Gesellschaft: Kinder wachsen nicht im luftleeren Raum auf. Sie brauchen ein Umfeld, in dem sie behütet und frei von ideologischer Verblendung reifen können. Es geht also darum, auch die hiesigen Familien der Rückkehrer einzubeziehen. Nur so kann verhindert werden, dass eine neue Generation von Islamisten heranwächst.