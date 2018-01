Sternsinger bringen Landrat Segen

Thomas Sabin

Beeskow (lit) Bei ihrem Rundgang durch die Stadt mit Halt in der Alten Schule, bei Bürgermeister Frank Steffen und im Krankenhaus Oder-Spree haben die Sternsinger der Evangelischen und Katholischen Kirchengemeinden aus Beeskow und Storkow auch im Landratsamt vorbeigeschaut. "Sternsinger kommen und Sternsinger singen. Wollen euch Licht und den Segen bringen." Mit diesen Worten eröffneten sie in Gewändern der Heiligen Drei Könige ihre Gesangseinlage. In ihrer Mitte: Landrat Rolf Lindemann.

Die Sternsinger-Aktion gibt es in Deutschland seit 1959. Sie hat sich nach Angaben der Organisatoren zur weltweit größten Solidaritätsaktion entwickelt, bei der sich Kinder für Kinder in Not einsetzen. "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit - in Indien und weltweit!" heißt das Leitwort der 60. Aktion Dreikönigssingen. Immerhin arbeiten rund 152 Millionen Kinder weltweit.

Rolf Lindemann lobt das Engagement und mahnt zu Mitmenschlichkeit und Verantwortung. "In einer globalisierten Welt sind wir alle miteinander verbunden", betont er. Andreas Weber, Organisator der Aktion in Beeskow, versprengt Weihwasser - bevor die Sternsinger um Spenden bitten. Mit dem Geld werden mehr als 1600 Projekte in über 100 Ländern unterstützt.