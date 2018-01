Jugend musiziert an der Spree

Manja Wilde

Fürstenwalde/Beeskow (MOZ) 253 junge Musiker packen am 19. und 20. Januar in Fürstenwalde ihre Instrumente aus, um am Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" teilzunehmen. An sechs Spielstätten bewerten Juroren die Vorträge. Die besten Nachwuchstalente fahren im März zum Landeswettbewerb nach Potsdam.

Die Klänge des Neujahrskonzerts im Fürstenwalder Dom hat Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst noch im Ohr, als er am Montag beim Pressegespräch des Regionalwettbewerbs von "Jugend musiziert" sitzt. "Viele der Musiker lernten in den zurückliegenden Jahrzehnten an der Kreismusikschule", sagte er. Die beeindruckenden Leistungen erfüllten ihn mit Stolz. Die Stadt sei gern bereit, den Nachwuchswettbewerb wieder zu unterstützen - auch wenn sie damit, nachdem sie ihn erst vor zwei Jahren beherbergte, noch längst nicht wieder an der Reihe wäre.

Die guten Voraussetzungen in Fürstenwalde gaben den Ausschlag für das neuerliche Gastspiel - zum Beispiel für die Kategorie "Klavier vierhändig". "Nicht überall gibt es zwei hochwertige Flügel in einem Raum", erklärt Jürgen Wesner, der Regionalsprecher "Jugend musiziert", mit Blick auf die beiden Instrumente im Saal der Zweigstelle der Kreismusikschule "Jutta Schlegel".

Und so findet der Regionalwettbewerb am 19. und 20 Januar in Fürstenwalde statt. 253 junge Musiker aus Oder-Spree, dem Barnim, der Uckermark, Märkisch-Oderland und Frankfurt haben sich angemeldet. Die Zahlen sind seit Jahren stabil. Aus Beeskow kommen in diesem Jahr 16 junge Musiker. "ich denke, das etliche von den Mädchen und Jungen das Zeug haben, mindestens zum Landeswettbewerb zu kommen", ist Jürgen Wesner, der den Beeskower Standort der Musikschule leitet, überzeugt.

"Es ist eine angespannte, konzentrierte Konzertatmosphäre. Für diejenigen, die ein Instrument kennenlernen möchten und erleben wollen, wie sich Gleichaltrige daran schaffen, ist das eine gute Gelegenheit", wirbt Winnetou Sosa, Geschäftsführer des Verbandes der Musik- und Kunstschulen Brandenburg und des Landesausschusses "Jugend musiziert", um viele Gäste.

"Den ganzen Wettbewerb gäbe es aber nicht ohne den Hauptsponsor, die Sparkasse", hebt Sosa hervor. "Seit 1997 unterstützen wir ihn, damals begann es mit 2000 D-Mark", erinnert Jan Böge, Direktor der Direktion West der Sparkasse Oder-Spree. "Musik und junge Menschen liegen uns am Herzen", bekräftigt er. 2500 Euro hat er diesmal mitgebracht. Zudem erhält jeder Teilnehmer ein Glücksschwein aus Plüsch.

www.jumu-brandenburg.de