Gestohlenes Krad im Transporter

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die gemeinsame Fahndungseinheit von Bundespolizei und polnischem Grenzschutz hat am Sonntag ein gestohlenes Motorrad auf der Ladefläche eines Kleintransporters sichergestellt. Die Polizisten kontrollierten kurz nach Mitternacht einen Renault Master am ehemaligen Grenzübergang Swiecko auf der Europastraße 30. Auf der Ladefläche des Fahrzeuges fanden die Beamten ein Motorrad der Marke KTM. Die zwei lettischen Insassen im Alter von 20 und 36 Jahren konnten für das Zweirad keinen Eigentumsnachweis vorlegen. Bei einer Überprüfung stellten die Beamten fest, dass das Motorrad im November vorigen Jahres in Magdeburg als gestohlen gemeldet worden war.

Bundespolizisten leiteten gegen den 36-jährigen Fahrer des Kleintransporters ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei ein. Der polnische Grenzschutz nahm den Mann vorläufig fest und stellte das Diebesgut sicher. Die weiteren Ermittlungen werden durch die polnischen Behörden geführt.