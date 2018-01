Jens Sell

Strausberg (MOZ) Bürgermeisterin Elke Stadeler hat die Losung ausgegeben: "Weiter erfolgreich für Strausberg". So lautet die Überschrift auf der Startseite ihrer Homepage, mit der sie am vergangenen Sonnabend in den Online-Wahlkampf eingestiegen ist. Unter der Internet-Adresse "www.elke-stadeler.de" öffnet sich die mit einer seeseitigen Stadtansicht und einem Porträt illustrierte Startseite. Als Schmuckfarbe hat sie sich für Lila entschieden. Doch stellt sie klar: "Ich verspreche Ihnen nicht das Blaue vom Himmel, sondern sage offen und ehrlich, was machbar ist."

Diese Aussage fand sich schon vor acht Jahren auf ihrem Flyer, den sie auf der Startseite gleich verlinkt hat. Elke Stadeler will offensichtlich, dass man sie an ihren Wahlversprechen von damals misst. Beim öffentlichen Personennahverkehr war der erste Punkt die Einführung des 20-Minuten-Taktes. Im Nachgang zu einem MOZ-Beitrag über die Online-Petition zur Einführung des Zehn-Minuten-Taktes bis Strausberg-Nord hatte Elke Stadeler noch einmal sehr energisch darauf gepocht, dass der 20-Minuten-Takt in allererster Linie ihr Verdienst sei: "Weder Jürgen Schmitz noch Hans Peter Thierfeld haben wirklich hartnäckig dafür gekämpft. Erst als ich einmal öffentlich bei Minister Jörg Vogelsänger richtig böse geworden bin, ist der Knoten geplatzt", stellte sie gegenüber der MOZ klar. Auf ihrer Wahlkampf-Website schreibt sie: "Die Initiative der Nachbargemeinden, nun einen 10-Minuten-Takt anzustreben, begrüße und unterstütze ich. Dabei müssen jedoch die infrastrukturellen Rahmenbedingungen an den Bahnanlagen und den Bahnübergängen im Blick behalten werden."

Eine Vielzahl von Schwerpunktthemen listet der Internetauftritt der Amtsinhaberin auf. Das Wohnen in Strausberg, Straßen- und Wegebau, Freizeit, Sport und Erholung, Ehrenamt, bürgernahe und effiziente Verwaltung und Strausberg als Wirtschaftsstandort sind einige der Themen. Unter dem Stichwort Strausberg als sichere Stadt betont Elke Stadeler die gute Zusammenarbeit mit der Polizei und ihren Verdienst um den Bau der Polizeiinspektion: "Für diesen Neubau und die Kooperation zwischen den Städtischen Gesellschaften und dem Land habe ich mich intensiv eingesetzt." Auch um das Reizthema Wasserpegel des Straussees macht sie keinen Bogen, bleibt aber mit ihrer Aussage etwas vage: "Was viele Strausbergerinnen und Strausberger seit mehreren Jahren beunruhigt, ist der Wasserverlust im Straussee. Dies nehme ich sehr ernst. Die Ursachen für das Absinken des Wasserspiegels müssen über ein entsprechendes wissenschaftliches Gutachten geklärt werden."

Das Layout des Webauftritts ist nicht auf allen Seiten gelungen. Wo der Text zweispaltig formatiert ist, ist der Spaltenzwischenraum zu klein, so dass die Zeilen aneinander stoßen.