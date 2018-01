Polizeibericht Strausberg vom 09.01.2018

MOZ

Strausberg (MOZ) Trio festgenommen

Hennickendorf. In der Nacht zum Sonntag kam es im Großraum Hennickendorf zu Sachbeschädigungen an Briefkästen. Zeugen hatten Knallgeräusche wahrgenommen und einen Mercedes ausgemacht, mit dem die Täter unterwegs waren. Gegen 0.15 Uhr konnte die Polizei das Auto in der Herzfelder Straße in Hennickendorf stoppen. Darin saßen drei Einheimische im Alter von 20 und 21 Jahren. Sichergestellt wurden eine Soft- airwaffe nebst Munition sowie ein Feuerwerkskörper osteuropäischer Produktion und ein gestohlenes Verkehrszeichen.

Leblosen 36-Jährigen gefunden

Münchehofe/Hopp. Freitag gegen 12.45 Uhr entdeckten Spaziergänger an einem Feldrand in der Kastanienallee einen toten Mann. Offensichtliche Verletzungen konnten an dem 36-jährigen Berliner nicht festgestellt werden. Nach jetzigen Erkenntnissen liegt keine äußere Gewalteinwirkung vor. Ein Todesermittlungsverfahren muss nun die genauen Umstände des Ablebens klären.

Rabiater Fahrer

Hennickendorf. Montag gegen 4.25 Uhr stieß ein Mercedes aus LOS in der Berliner Straße gegen einen Baum. Als sich ein Zeuge um den Fahrer kümmern wollte, wurde dieser rabiat. Auch die Polizisten ging er unvermittelt an. Der 45-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von 1,45 Promille.

Diebe im Solarpark

Garzau. Sonntagnacht drangen Unbekannte auf das Gelände des künftigen Solarparks in der Straße Am Kirchanger vor. Sie wollten Kabelrollen stehlen. Ob ihnen das gelang, wird noch ermittelt.