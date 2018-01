Polizeibericht Freienwalde vom 09.01.2018

MOZ

Freienwalde (MOZ) Mit gestohlenem Boot nach Polen

Lebus. In der Nacht zu Montag wurden am Oderufer zwei Männer beim Diebstahl eines Bootes samt Motor und Trailer entdeckt. Das hatten die Täter von einem Grundstück in der Oderstraße gestohlen. Unerkannt gelang ihnen jedoch das Übersetzen ans andere Ufer. Auf deutscher Seite fand die Polizei anschließend ein Schlauchboot, ein Motorrad mit Beiwagen sowie diverse Werkzeuge – alles war in der unmittelbaren Nachbarschaft gestohlen worden.

Zwei Schwerverletzte bei Baumunfall

Golzow-Chorin. Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Sonnabendmittag ein VW-Transporters auf der L23 zwischen Golzow und Chorin von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Wie die Polizei am Montag meldete, wurden sowohl der Fahrer (38) als auch ein sechs Jahre alter Junge, der mit im Auto gesessen hatte, schwer verletzt. Sie wurden ins Eberswalder Krankenhaus gebracht.