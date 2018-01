Polizeibericht Seelow vom 09.01.2018

Andreas Wetzel

Seelow (MOZ) Illegale Suche nach Kriegsmunition

Podelzig. Aufmerksame Zeugen meldeten am Sonntagmittag der Polizei, dass in einem

Waldgebiet bei Podelzig zwei Männer offensichtlich auf „Schatzsuche“ seien. Tatsächlich traf die Polizei auf zwei Männer, die einen Metalldetektor dabei hatten, dazu bereits eingesammelte Munitionsreste – die stammten unter anderem von einer Granate aus sowjetischer Produktion. Die beiden 34 und 53 Jahre alten Männer mussten die Fundstücke herausgeben. Gegen sie wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ermittelt.

Mit gestohlenem Boot nach Polen geflüchtet

Lebus. In der Nacht zu Montag wurden am Oderufer zwei Männer beim Diebstahl eines Bootes samt Motor und Trailer entdeckt. Das hatten die Täter von einem Grundstück in der Oderstraße gestohlen. Unerkannt gelang ihnen jedoch das Übersetzen ans andere Ufer. Auf deutscher Seite fand die Polizei anschließend ein Schlauchboot, ein Motorrad mit Beiwagen sowie diverse Werkzeuge – alles war in der unmittelbaren Nachbarschaft gestohlen worden.

Einbrecher stiegen durchs Fenster

Lebus. Vermutlich am Wochenende ist in einen Getränkehandel in der Kirschallee eingebrochen worden. Am Montagmorgen wurde der Polizei der Einbruch gemeldet, bei dem die unbekannten Täter ein Gitter abmontiert und die Fensterscheibe eingeschlagen hatten. Ob sie im Laden Beute gemacht haben, konnte am Montag noch nicht festgestellt werden.