Immer mehr Schäden an Deich und Gräben

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Die rechtlichen Grundlagen in Sachen Bibermanagement haben sich deutlich verbessert. Das schätzt auch der Gewässer- und Deichverband Oderbruch ein. Dennoch gebe es einige Defizite und sind dringend Nachbesserungen nötig, ist man sich dort einig.

Dass haben selbst jene, die vor 15 Jahren vor einer ausufernden Biberpopulation im Oderbruch warnten, nicht vorausgesehen: Im Gewässer- und Deichverband (Gedo) sind mittlerweile drei Mitarbeiter ausschließlich damit beschäftigt, Biberschäden zu registrieren und sie dort, wo der Durchfluss von Gewässern gefährdet ist, zu beseitigen. "Im Verbandsgebiet lebt ein Drittel des gesamten Biberbestandes des Landes Brandenburg", sagt Bibermanagerin Antje Reetz. Das Nahrungsangebot und die natürlichen Bedingungen seien einfach so gut, dass sich der Nager hier auf engem Raum besonders wohl fühlt.

Mit der Biberverordnung könne der Verband auf rechtlicher Grundlage handeln, sieht es Gedo-Geschäftsführer Martin Porath. Das sei ein Fortschritt. Und das Land beteilige sich seit 2016 zumindest am Schadensausgleich. Abzüglich einer vom Land festgelegten "Bagatellgrenze" in Höhe von 10 000 Euro würden auf Antrag 50 Prozent erstattet. "Der Aufwand ist enorm", betont Porath. Jeder Vorgang muss akribisch dokumentiert werden, einschließlich des Fotonachweises. Täglich würden Mitarbeiter Schäden aufnehmen und der Bibermanagerin melden. Die entscheidet, was entsprechend der Verordnung möglich ist. Das reicht von der Beräumung zugestopfter Durchlässe über Vergrämungsmaßnahmen bis hin zur Entnahme, also Tötung. "Wir sind sehr dankbar, dass wir für 61 Gewässer und zwei Deichabschnitte Jäger haben, die in unserem Auftrag agieren", erklärt der Geschäftsführer.

Bis Oktober eines Jahres können beim Land Anträge auf Schadensregulierung "für durch Biber bedingten Mehraufwand" gestellt werden. Das gilt allerdings nur für Gewässer II. Ordnung. Die vielen Nebengräben und untergeordnete Gewässer sind Sache des Verbandes.

"Zu unseren Anträgen, die wir im Oktober vorgelegt haben, gehörten mehr als 5000 Bilder", berichtet Antje Reetz. Allein die Dokumentation nehme viel Zeit in Anspruch. 260 000 Euro hat der Gedo 2017 für die Beseitigung von Biberschäden an Gewässern II. Ordnung ausgegeben, 125 937 Euro wurden vom Land erstattet.

"Das Problem ist die zweite Hälfte", sieht es Landesbauernpräsident Henrik Wendorff. "Das Geld muss über die Beiträge der Mitglieder aufgebracht werden. Die Landwirte sind aber schon jetzt am Limit der Belastbarkeit", betont Wendorff, der selbst Öko-Landwirt in Worin ist. Deshalb fordert er dringend eine Nachbesserung der Verordnung.

Zumal die Kosten weiter steigen werden. "Bei dieser Schadensregulierung reden wir nur von den Maßnahmen, die nötig sind, um den Wasserdurchfluss an Gewässern II. Ordnung zu sichern", macht Verbandsingenieur Axel Hulitschke deutlich. Zerstörte Böschungen, die ständige Störung des regulären Unterhaltungsbetriebes, in Uferbereichen umgestürzte Bäume, all das sei in diesen Schäden nicht erfasst. Einzelne Gräben liefen schon jetzt Gefahr, ihre Durchlässigkeit und damit ihre wasserwirtschaftliche Bedeutung zu verlieren. "Wir müssen öfter Böschungssicherungen und Grundräumungen durchführen", so Hulitschke. Hinzu kämen deutlich mehr Schäden an Technik, die in den Gängen der Nager in Ufernähe einbricht und dabei beschädigt wird. All das koste Geld und müsse von den Verbandsmitgliedern gestemmt werden, betont Hultischke. Er ist überzeugt, dass diese Probleme weiter zunehmen. Trotz steigender Kosten hat die Verbandsversammlung für 2018 stabile Beiträge beschlossen. Die Differenz kommt noch aus der Rücklage, die jedoch bald aufgebraucht ist.

Die derzeitige Biberverordnung reiche nicht, um die Probleme auf Dauer in den Griff zu bekommen, sieht es Antje Reetz. Der Geltungsbereich der Verordnung müsse um die Vogelschutzgebiete erweitert werden. Bei der Förderung der Präventionsmaßnahmen sehe man für private Betroffene die Bagatellgrenze von 1000 Euro als eindeutig zu hoch. "Defizite gibt es nach unserer Sicht noch in dem starren und sehr linearen Geltungsbereich der Biberverordnung, in dem schnellen Zugang zu Präventionsmitteln besonders für private Betroffene sowie in Bezug auf Entschädigung von Landwirten bei dauerhaft nicht mehr nutzbaren Flächen." Der Verband will in diesem Jahr mehrere Anträge beim Land für Präventionsmaßnahmen stellen.