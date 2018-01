Seelower in Niederlanden gefragt

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Die Erfahrungen des Gewässer- und Deichverbandes Oderbruch im Bibermanagement waren bei einem Symposium des Dachverbandes der Wasserverbände in den Niederländen gefragt. Die Organisatoren hatten sich mit der Bitte an den Seelower Verband gewandt, in dem Gremium von Fachleuten über die rechtlichen Rahmenbedingungen und die praktische Umsetzung der neuen Verordnung in Brandenburg zu berichten.

"Wir sind stolz, dass unsere Biberberaterin Antje Reetz und Bisamjäger Enrico Mielke an dieser Konferenz nicht nur teilnehmen konnten, sondern als Experten gehört wurden", sagt Gedo-Geschäftsführer Martin Porath. Antje Reetz habe ihr Fachreferat in Englisch gehalten und auch in den Workshops Rede und Antwort gestanden.

Der Kontakt war über die Landwirtschaftskammer Niedersachsen zustande gekommen. An einer Tagung hatten auch holländische Experten teilgenommen und sich beeindruckt gezeigt von den Ausführung der Bibermanagerin aus Seelow.

"In den Niederlanden ist man jetzt dort, wo wir vor zehn Jahren standen", berichtet Antje Reetz. Schon jetzt gebe es auch dort regionale Unterschiede. Erstaunt habe sie die große Geschlossenheit aller beteiligten Akteure, sich dem Problem im Umgang mit dem geschützten Nager von Anfang gemeinsam zu stellen. Die besondere hydrologische Situation des Landes, wie sie sich letztlich auch im Oderbruch mit seinen unzähligen Gräben darstellt, hätten alle verinnerlicht, von den Vertretern der Kommunen und Provinzen bis zum Landesministerium. Berichtet wurde von Beispielen, wo Bäume an Deichen geschützt wurden, um zu verhindern, dass Biber sie als Nahrungsquelle entdecken könnten.

Von Antje Reetz wollten die Fachleute vor allem viel über ein Bibermanagement wissen. Das soll in den Niederlanden jetzt aufgebaut werden.