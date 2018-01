Narren bereiten Veranstaltungsmarathon vor

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) "Jahrein, jahraus - der Karneval ist ein Irrenhaus", so lautet das Motto der diesjährigen Saison der Freienwalder-Karnevals-Gesellschaft (FKG). Und nach der gelungenen Auftaktveranstaltung im November, wollen die Narren um Präsident Mario Licks den Gästen auch zum Fasching im Februar ein tolles Programm bieten. Dafür laufen seit Wochen die Proben auf Hochtouren. Bis zum Schluss wird an Choreografien, Bütten und Sketchen gefeilt. Alles soll perfekt sein, wenn sich der Vorhang für insgesamt sechs Veranstaltungen hebt.

Los geht es am 2. Februar mit dem Kinder- und Familienfasching. Dem folgt die Herrensitzung am 4. Februar ab 10 Uhr. Richtig laut wird es am 9. Februar, wenn zum traditionellen Weiberfasching geladen wird. Die reguläre Faschingsveranstaltung der Bad Freienwalder FKG-Narrenriege findet am 10. Februar statt. Die Rentner dürfen sich am Tag darauf auf ein tolles Programm freuen (Veranstaltung der Stadt Bad Freienwalde). Und zu guter Letzt treffen sich die "närrischen Sieben", also die sieben Karnevalsvereine der Region, zur großen Rosenmontagsveranstaltung im Kurtheater in Bad Freienwalde, übrigens vorerst zum letzten Mal an diesem Ort. Bekanntlich soll das Kurtheater umfangreich saniert werden. Vor allem die Brandschutzauflagen müssen erfüllt werden.

Kartenbestellungen: E-Mail: m.licks@gmx.de, Post: Mario Licks, Linsingenstraße 13, 16259 Bad Freienwalde. Verkauf der bestellten Karten: am 27. Januar, 15 bis 18 Uhr im Restaurant "Café Lender", freier Verkauf: ab 29. Januar bei "Dahlke"-Augenoptik"